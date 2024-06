"Az ellenfélnek számtalan erőssége van. Kemény, szilárd csapat, a védekezésük erős és jól szervezett, ugyanakkor a középpályán is komoly játékerőt képviselnek. Támadásban gyorsak és technikailag képzettek, ezért nem tehetjük meg, hogy csak egy játékosra figyelünk, csapatként kell szembeszállnunk velük" - nyilatkozta pénteken, Kölnben tartott sajtótájékoztatóján a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. Hozzátette, saját játékosaiban bízik, s azt ugyan nem tudja előre, hogy szombaton mi fog történni, de a válogatott tagjainak összeszedetten kell futballozniuk és a pályán "mindent bele kell adniuk. Itt vagyunk az Európa-bajnokságon, így teljesen természetes, hogy a játékosok érzik a nyomást és a szurkolók elvárását. Ezt nem lehet elkerülni, hiszen itt most nem barátságos meccsekről van szó. Ugyanakkor a mutatott játékunknak, és az elért eredményeinknek köszönhetően megérdemeltük, hogy most itt legyünk. Szeretnénk főszereplők lenni és örömet szerezni a saját szurkolóinknak" - fogalmazott az 59 éves kapitány, aki emlékeztetett rá, hogy az előző, 2021-ben rendezett Eb-n a magyar csapat jól játszott, mégsem jutott tovább. "Majd meglátjuk, hogy ezúttal mi lesz, az azonban biztos, hogy számos érzelmet fogunk átélni a pályán" - jelentette ki Rossi.