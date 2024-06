Végre eljött a nagy nap, indul az Eb: hatalmas a teher a házigazda németeken

"Ez mindössze a második alkalom, hogy Németország Európa-bajnokságnak ad otthont. A játékosoknak és nekem is egyedülálló lehetőség. Természetesen ez nyomással is jár, de egyben örömöt is jelent. Ha az utóbbit látjuk a pályán, akkor remek torna elé nézünk" - fogalmazott az UEFA honlapjának Julian Nagelsmann, a németek 36 éves szövetségi kapitánya.