A svájciak Marco Rossi együttese ellen a ráadásban biztosították be 3-1-es sikerüket, a szombaton nyújtott produkciójuk alapján egyértelmű esélyesei voltak a skótok elleni találkozónak - különösen úgy, hogy a rivális kiütéses, 5-1-es vereséget szenvedett az Eb nyitómeccsén pénteken.

A sváci szurkolók boldogan várták a kezdést

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Ilyen előzmények után a skótok a Gunn - Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson - McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn - Adams tizeneggyel léptek pályára, míg a svájciak a Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer, Xhaka, Freuler, Vargas - Shaqiri, Ndoye, Aebischer összeállításban kezdték a meccset.

Skócia az öngólok mestere lett az Eb-n

A mérkőzés eleje kiegyeníltett játékot hozott, egyik csapat sem mert nagyot kockáztatni, így komoly leetőségek sem adódtak. Az viszont látszott, hogy a skótok teljesen másként mentek bele ebbe a meccsbe, mint tették azt a németek ellen, sokkal feljebb védekeztek, minden egyes labdáért megharcoltak. Svájcnak láthatóennem is ízlett a skótok játéka.

A 13. percben meg is lett az eredménye a skótok jó játékának: Scott McTominay lőtt 14 méterről, Fabian Schär tette bele a lábát az ötös környékén a labdába, ez becsapta Sommert és így a jobb felsőben kötött ki (1-0). Érdekesség, hogy a németek ellen 5-1-re elveszett meccsen is Rüdiger öngólja jelentette a skótok találatát.

Schär a saját kapujába lőtt

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A kapott gól után próbáltak váltani a svájciak, de a skótok nagyon jól játszottak, így nem volt könnyű dolguk. A 26.percben viszont óriásit hibáztak a skótok, egészen pontosan

Ralston, aki érthetetlen módon hátrafelé passzolt és épp Xherdan Shaqirit indította, aki állítgatás nélkül lőtte ki 18 méterről a jobb felső sarkot (1-1).

A 32. percben a vezetést is megszerezhette bolna Svájc, de egy gyönyörű támadás végén hiba tekert jól Ndoye, Gunn atalmasat védett. Pillanatokkal később Ndoye be is talált, de a videobíró segítségével les miatt érvénytelenítette a találatot a szlovák Kruzliak. Mindenesette kiváló volt a mérkőzés, biztosan nem unatkoztak a nézők.

A félidő hajrájában mindkét oldalon adódtak még jó lehetőségek, de újabb gól már nem esett, így 1-1-es döntetlennel mentek a csapatok a szünetre.