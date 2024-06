A 42. percben születhetett volna meg a harmadik német gól, de Gündogan fejesét Gunn védte, a kipattanó után páros lábbal tarolta le a német csapatkapitányt Ryan Porteous, amit csak a VAR szúrt ki, de végül tizenegyest kaptak a németek, Porteous pedig piros lapot. A tizenegyest Havertz magabiztosan lőtte be, már a hosszabbítás első percében.

Ryan Porteous brutálisan talpalta le páros lábbal Gündogant

Fotó: AFP

A másodi félidőre a németeknél már nem jött ki a sárga lapos Robert Andrich, helyére Pascal Groß állt be, a skótok pedig lehozták a csapat csatárát, Che Adamst, akinek a helyére egy védő, Grant Hanley állt be.

A skótok célja egyértelmű volt, nem akartak ennél is nagyobb pofot kapni, de a németek sem törték össze magukat. A második félidő első 10 percében Rüdiger lőtt messziről, majd Wirtz lőtt kapásból kapu fölé egy beadást követően.

A 63. percben Nagelsmann beküldte Füllkrugot és Sanét is Wirtz és Havertz helyére, Sané pedig rögtön helyzetbe is került, de gyengén lőtt kapura.

Füllkrug csereként beállt, majd bombagólt lőtt

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A 68. percben a skótok is cseréltek kettőt, de ebből is a németek lőttek gólt, ugyanis Musiala remek passza után még elvették a labdát Gündogantól, de csak a csere, Füllkrugig jutott, aki jobbal bombázott a bal felsőbe. A gól előtt Billy Gilmour és Kenny McLean állt be Callum McGregor és John McGinn helyére.

A 73. percben beállt a müncheni Thomas Müller is Musiala helyére, aki perceken belül Füllkrugnak ívelt be, aki a kapuba juttatta a labdát, de a csatár lesről indult, így nem adták meg a gólt.

Amikor már mindenki elkönyvelte a végeredményt, szépítettek a skótok, egy szabadrúgás után szállt át a labda a hosszú oldalra, ahol McKenna fejelt volna középre, de a labda éppen Rüdiger fejét találta el, onnan pedig védhetetlenül pattant a kapuba.

Ezzel még nem volt vége, ugyanis a csereként beállt Emre Can is gólt szerzett, ez szép akció végén a tizenhatoson kívülről talált be Gunn kapujába. Emre Can alig pár napja került be a német keretbe, őt egy sérülés után hívták be.

A német csapat végül 5-1-re nyert, az A csoport és az Európa-bajnokság szombaton 15.00 órától a Magyaroroszág-Svájc meccsel folytatódik majd, amiről helyszíni közvetítéssel jelentkezünk.