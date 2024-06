A csoportkör első fordulójában a belgák két szabálytalan gólig is eljutottak, de szabályosig nem, ellentétben a szlovákokkal, akik az első félidőben betaláltak, ennek köszönhetően pedig nagy meglepetésre 1-0-ra nyertek. Belgium tehát vereséggel rajtolt, Románia viszont magabiztos győzelemmel, Edward Iordanescu csapata 3-0-ra kiütötte Ukrajnát. Domenico Tedesco szövetségi kapitány az első meccshez képest több helyen is változtatott, az egyaránt sérüléssel bajlódó Witsel és Meunier játékára sem számíthatott, a románoknál viszont mindenki hadra fogható volt.

70 másodperc után már vezettek a belgák

Már a kezdő sípszó után nekirontottak ellenfelüknek a belgák, és 70 másodperc után vezetést is szereztek.

Lukaku remekül készítette le lövésre a labdát Tielemansnak, az Aston Villa középpályása pedig a blokkolni igyekvő román védők lábai között 16 méterről laposan a kapuba bombázott.

Majdnem azonnal jött a románok válasza, Casteels kapus azonban bravúrral védte Dragusin fejesét.

Romelu Lukaku és Youri Tielemans hozták össze a belgák vezető gólját

Fotó: AFP

A belgák továbbra is fokozták a nyomást, a 13. percben Doku passzát követően Lukaku fordult le a védőjéről, ám a lövését végül blokkolni tudták a románok. A 18. percben De Bruyne játszotta meg szép cselek után Lukebakiót, akinek a 13 méterről leadott lövését nagyszerű mozdulattal ütötte oldalra Nita. Egymás után alakították ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket a belgák, de az utolsó passzokba, lövésekbe rendre hiba csúszott, a félidőben maradt az 1-0.

Újabb elvett Lukaku-gól, majd jött De Bruyne

Lendületesen kezdték a második félidőt a románok, Mihaila törhetett kapura, azonban kiszorított helyzetből alaposan fölé bombázott. A belgák legnagyobb sztárja, De Bruyne is megvillant, a Manchester City klasszisa szép csellel csapta be a védőjét, majd nagyon kevéssel tekert a kapu bal oldala mellé. A 64. percben De Bruyne passzából Lukaku növelte a belga előnyt, de az AS Roma csatára éppenhogy lesen volt, így a videóbíró ezen a meccsen is elvett egy gólt Lukakutól.