Felháborító, hogyan reagált az UEFA Varga Barnabás sérüléséről

A Ferencváros csatára a 68. percben ütközött a skótok kapusával, ami után hosszú percekig ápolták a pályán, majd lepellel körbe kerítve hordágyon hagyta el a gyepet, a stadionból pedig az egyik helyi kórházba szállították. Ott hétfőn többszörös csonttörés miatt arcműtéten esett át, és legkorábban szerdán engedhetik ki - írja az MTI.

Az UEFA szerint az egészségügyi stáb mindent jól csinált

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az UEFA szerint Varga sérülésénél nem volt késedelem az egészségügyi stáb részéről

A koordináció a helyszínen lévő összes egészségügyi személyzet között profi volt, minden orvosi folyamat a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Nem volt késés a játékos kezelésében és ápolásában"

- írta az UEFA a dpa német hírügynökségnek küldött közleményében.

Többen - köztük a magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik - is kritikát fogalmaztak meg, nem értették, hogy a mentősök miért nem rohantak be azonnal a pályára és miért nem hozták be gyorsan a hordágyat.

"Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a csapatorvos másodpercekkel az eset után már beavatkozott. Közvetlenül ezután egy másik orvos végzett el vizsgálatot a szokásos orvosi gyakorlatnak megfelelően. A mentőcsapat az előírásoknak megfelelően a pálya szélén várt és utána érkezett a hordágy, amikor kérték a játékos elszállítását" - fogalmazott az UEFA, amely szerint a reagálás nem volt lassú.

Varga Barnabást hordágyon kellett levinni a pályáról

Fotó: Miguel MEDINA / AFP

Az A csoport harmadik fordulójának mérkőzését a magyar válogatott 1-0-ra nyerte meg Csoboth Kevin 100. percben lőtt góljával, ezzel három ponttal a harmadik helyen végzett és még reménykedhet a nyolcaddöntőbe jutásban.