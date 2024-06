Ezt üzente az Újpest a súlyosan megsérült Varga Barnabásnak

A magyar labdarúgó-válogatott Csoboth Kevin 100. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Skóciát az Európa-bajnokságon. A mérkőzés után nem csak az örömre, hanem az aggodalomra is volt ok, ugyanis Varga Barnabás súlyos sérülést szenvedett a második félidőben. A Ferencváros játékosának felépüléséért rengetegen szorítanak, a 29 éves focistának az Újpest is megható üzenetet küldött a közösségi médiában.

A skótok elleni mérkőzés második félidejében Varga Barnabás rémisztő sérülést szenvedett, a német orvosok pedig elképesztően lassan reagáltak a drámai helyzetre. A skótok kapusa, Angus Gunn a tizenhatoson belül tarolta le Varga Barnabást, a Fradi csatára a földre került, és a teljes csapat azonnal segítséget kért az orvosi stábtól, jelezve, hogy óriási a baj. A történtek ellenére nagyon lassan érkezett a segítség, pedig súlyos fejsérülést szenvedett a játékos, ilyenkor minden másodpercnyi késlekedésnek hatalmas jelentősége lehet. Varga Barnabás súlyos sérülést szenvedett, miután letarolta a skótok kapusa

Fotó: AFP Megható üzenetet küldött Varga Barnabásnak az Újpest A megrázó esetet követően hazai oldalról és külföldről is rengetegen küldtek jókívánságokat Varga Barnabásnak, az Újpest is sportszerűen üzent az ősi rivális Ferencváros csatárának a közösségi médiában. A 29 éves futballistát azóta megműtötték, hamarosan pedig a kórházat is elhagyhatja. "Mindenekelőtt magyarok vagyunk!" - írta Facebook-oldalán az Újpest, a megosztott képen pedig a 100. percben győztes gólt szerző, újpesti Csoboth Kevin szerepel, kezében Varga mezével. Kapcsolódó cikkek

