Fontos kimaradók Marco Rossi csapatában, így állhatunk fel a németek ellen

A magyar válogatott 3-1-re elveszítette a Svájc elleni mérkőzését, míg a házigazda németek 5-1-re nyertek az Eb nyitómeccsén Skócia ellen, így egy újabb vereség nagyon nehéz helyzetbe hozná Marco Rossi csapatát, amely az utolsó körben Skócia ellen az életéért küzdene és a gólkülönbségére is nagyon kellene figyelnie, hogy ott lehessen a négy legjobb csoportharmadik között, de egyelőre ne szaladjunk ennyire előre.

A németek ellen duplán nehéz helyzetben van Marco Rossi szövetségi kapitány,

ugyanis a sok kritika miatt, pontosabban a teljesítmények miatt és kényszerűségből is változtatnia kell a védelem összeállításán. A Svájc elleni védekezés kevés lesz a németek ellen, ráadásul muszáj is változtatni. A belső védők közül Willy Orbán helye megkérdőjelezhetetlen, de a Lipcse oszlopa mellett ezúttal nem szerepelhet Lang Ádám, aki a szezon utolsó nyolc meccsét kihagyta az Omonia Niciosia csapatában sérülés miatt, ugyanakkor sokan nem voltak megelégedve Szalai Attila teljesítményével sem, aki az idei szezonban mindössze 435 percet töltött a pályán, Svájc ellen pedig le is cserélte őt az olasz edző.

Marco Rossinak öbb kérdést is meg kell oldania

Lang mellett - akit már a svájciak elleni meccs félidejében le kellett cserélni - minden bizonnyal nem lesz bevethető a németek ellen sem Loic Nego és Balogh Botond sem. A Parma védője el tudná látni a jobboldali belső védő feladatát, de így minden bizonnyal Fiola Attila kerül majd Lang helyére, aki szintén rengeteget volt sérült, és akkor Fiola helyét vehetné át a szélen Bolla Bendegúz, aki az Izrael elleni felkészülési meccsen remekül játszott, az első csoportmeccsen pedig csere volt.

Nagy kérdés, Rossi akar-e még változtatni azon a csapatérszen, aminek a legstabilabbnak kellene lennie, a belső védelmi vonalon. Adná magát a lehetőség, hogy a kezdőbe állítja a németeket remekül ismerő, Berlinben focizó Dárdai Mártont Szalai Attila helyére, akit Svájc ellen csereként váltott, de kockázatos lehet a három védő közül kettőt is lecserélni. Rossi a ballábas belső védőit eddig jellemzően baloldalon vetette csak be, így meglepő húzás lenne egy Dárdai – Orbán – Szalai belső hármas, de nem kizárt, hogy feláldozza Szalait is és akkor egy Fiola – Orbán – Dárdai hármassal kezdhetnénk, ezt támaszthatja alá ugye, hogy Szalait Svájc ellen lecserélte Marco Rossi.