Az argentin válogatott világbajnokként és címvédőként várhatja az egyesült államokbeli Copa Américát. A dél-amerikai kontinenstorna fináléja után 10 nappal kezdődik a párizsi olimpia, amelyen túlkorosként Lionel Messi is részt vehetne, ám egy interjúban most megerősítette azokat a sajtóhíreket, miszerint nem lesz ott az ötkarikás játékokon Javier Mascherano csapatában. Messi a döntését azzal indokolta, hogy a nyári programja így túl sűrű lenne, így döntenie kellett, hogy a két torna közül melyiken szeretne inkább ott lenni – a Copát választotta.

Lionel Messi eldöntötte: az Inter Miami lesz az utolsó klubja

Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Lionel Messi az Inter Miamiból vonul vissza, akkor, amikor már nem tud segíteni a csapattársainak

Lionel Messiről szinte havonta változó hírek érkeznek arról, hogy az idei Copa América után visszavonul-e a válogatottól vagy sem. Arról viszont eddig nem volt szó, hogy melyik klubcsapat lesz az utolsó – mostanáig.

Az Inter Miami lesz az utolsó klubcsapat, ahol játszani fogok.

Jelenleg is itt vagyok és innen is vonulok majd vissza. Továbbra is szeretek játszani, jobban élvezem a játék minden egyes percét, mint néhányszor korábban, hiszen pontosan tudom, hogy már csak egyre kevesebb lesz belőle. És már azt is tudom, hogy a jelenlegi csapatomban fejezem be a karrieremet" – mondta a Floridába tavaly nyáron igazoló nyolcszoros aranylabdás az ESPN-nek.

Arról továbbra sincsen hivatalos bejelentés, hogy ott lesz-e a 2026-os világbajnokságon, a két év múlva esedékes vb-n már 39 éves játékos ezzel kapcsolatban korábban így nyilatkozott: „Tudva, hogy hány éves leszek, nehéznek tűnik számomra, de meglátjuk, hogyan érzem magam fizikailag”.

Messi most a klubcsapattól történő visszavonulásának idejéről is megszólalt, de azt sem konkrét dátumhoz kötötte.

Amikor tudom majd, hogy már nem segítek a csapattársaimnak, akkor fogom befejezni.

Nagyon önkritikus vagyok. Tudom, mikor vagyok jó, mikor vagyok rossz, mikor játszom jól, mikor játszom rosszul. És amikor úgy érzem, eljött az ideje, hogy megtegyem ezt a lépést, megteszem anélkül, hogy az életkoromra gondolnék. Ameddig jól érzem magam játszani fogok, mert ez az, amit szeretek, és amit tudok.”