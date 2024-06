Szinte biztos, hogy kivel és mikor játszik a magyar válogatott, ha továbbjut

A magyar válogatott a vasárnap esti, Skócia elleni 1-0-s győzelmével 3 ponttal, 2-5-ös gólkülönbséggel az A jelű csoport harmadik helyén zárt. A 24 csapatos kontinenstorna lebonyolítási rendszere miatt a hat kvartettből a négy legjobb harmadik is továbbjut az Eb nyolcaddöntőjébe az első két helyezettek mellett. Hétfőn este az is eldőlt, hogy a B csoportban Horvátország zárt a harmadik helyen, de csupán 2 ponttal (3-6-os gólkülönbséggel), azaz a magyarokénál rosszabb mérleggel, így már csak egy csapatnak kell a magyar válogatott mögé kerülnie a csoportharmadikok rangsorában.

Megmaradt a magyar válogatott ellenfele a nyolcaddöntőbe való továbbjutásra a 2024-es Európa-bajnokságon

Mindenekelőtt lássuk a többi csoport állását, két forduló után:

C csoport: 1. Anglia 4 pont (2-1), 2. Dánia 2 (2-2), 2. Szlovénia 2 (2-2), 4. Szerbia 1 (1-2).

1. Anglia 4 pont (2-1), 2. Dánia 2 (2-2), 2. Szlovénia 2 (2-2), 4. Szerbia 1 (1-2). D csoport: 1. Hollandia 4 pont (2-1), 2. Franciaország 4 (1-0), 3. Ausztria 3 (3-2), 4. Lengyelország 0 (2-5).

1. Hollandia 4 pont (2-1), 2. Franciaország 4 (1-0), 3. Ausztria 3 (3-2), 4. Lengyelország 0 (2-5). E csoport: 1. Románia 3 pont (3-2), 2. Belgium 3 (2-1), 3. Szlovákia 3 (2-2), 4. Ukrajna 3 (2-4).

1. Románia 3 pont (3-2), 2. Belgium 3 (2-1), 3. Szlovákia 3 (2-2), 4. Ukrajna 3 (2-4). F csoport: 1. Portugália 6 pont (5-1), 2. Törökország 3 (3-4), 3. Csehország 1 (2-3), 4. Georgia 1 (2-4).

Az UEFA szabálykönyve szerint az A csoport harmadik helyezettje az alábbi együttesekkel játszhat a nyolcaddöntőben:

Június 30-án 21 órától Kölnben, a B csoport győztesével (azaz Spanyolországgal), amennyiben az A jelű mellett a B-C-D, a B-C-E vagy a B-C-F kvartettek harmadikjai jutnak tovább.

Július 1-jén 21 órától Frankfurtban, az F csoport győztesével (azaz Portugáliával), amennyiben az A jelű mellett a B-E-F, a C-D-E, a C-D-F, a C-E-F vagy a D-E-F csoportok harmadikjai jutnak még tovább.

Július 2-án 18 órától Münchenben, az E csoport győztesével, amennyiben az A jelű mellett a B-D-E vagy a B-D-F jelű kvartettek harmadikjai jutnak még tovább.

Ezek a magyar válogatott továbbjutási esélyei az Eb-nyolcaddöntőbe

Jól látszik, hogy amennyiben a világbajnoki bronzérmes horvát válogatott a B csoportból nem kerül be a négy legjobb csoportharmadik közé, akkor Magyarország-Portugália Eb-nyolcaddöntő jön létre. Márpedig erre hatalmas esély van, hiszen egyetlen esetben juthatnak tovább a horvátok: ha a C és az F csoportban is legfeljebb 2 ponttal (és ha éppen 2 ponttal, akkor 3-6-os gólkülönbségnél rosszabb mérleggel) zár a harmadik helyezett. Előbbire az alábbi esetben kerülhet sor:

ha kedden este a C csoportban Anglia legyőzi Szlovéniát , ÉS

, ha szerdán este az F csoportban Csehország nem győzi le Törökországot ÉS Georgia nem győzi le Portugáliát .

Ha ezen pontok közül egy is teljesül, akkor ráadásul biztosan meglesz a magyar továbbjutás, de akkor is, ha például portugál pontszerzés mellett a csehek legalább három góllal legyőzik a törököket.

Ebben az esetben pedig, mint említettük, szinte biztosan Portugália lenne az ellenfél a legjobb 16 között – július 1-jén, 21 órától, Frankfurtban.

Tehát továbbra sem reménytelen egyáltalán, hogy 2016 után ismét Európa-bajnoki nyolcaddöntőbe jusson a magyar válogatott. Sőt!