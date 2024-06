Rossi elmondta, játszik-e Szoboszlai a skótok ellen

Szépen lassan a sérültjeink is visszatérnek. Nagy rajtunk a nyomás, talán az utóbbi időszak sikeressége miatt is. Mi tettük magasra a lécet, nekünk is kell ennek megfelelni. Három pontot akarunk szerezni, akkor már kimondhatnánk, hogy jobban teljesítettünk, mint az előző Európa-bajnokságon”