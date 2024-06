Jön a sorsdöntő meccs a németek ellen: óriási bravúrra készülnek Szoboszlaiék

A magyar labdarúgó-válogatott a legutóbbi, 2021-es Európa-bajnokságon is Németországban, a német válogatott ellen játszotta az utolsó csoportmeccsét. Arra a meccsre Münchenben került sor, most Stuttgart a helyszín. Akkor a harmadik fordulóban mérkőztek meg a csapatok, most a második körben jön az összecsapás. Akkor a német válogatottnak egy pontszerzés, a magyaroknak pedig egy győzelem kellett a továbbjutáshoz, most a házigazda sikere jelentene biztos nyolcaddöntőt, Marco Rossi együttesének viszont egy esetleges vereséggel sem úszik el minden esélye. Akkor (részben a koronavírus-járvány miatt) alig 12 ezren voltak az Allianz Arénában, most csak magyar szurkolóból lesz több tízezer a stuttgarti stadionban.

A magyar válogatott a németek elleni Eb-meccs előestéjén már átesett a stuttgarti pálya bejárásán

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Három éve sikerült a földöntúli bravúr a második Eb-csoportmeccsen a magyar válogatottnak

Németország rendkívül magabiztos, 5-1-es győzelemmel kezdte a hazai rendezésű Európa-bajnokságot, míg a magyar válogatott egy Svájc elleni 3-1-es vereséggel nyitott szombaton. A 0 ponttal történő kezdés nem ismeretlen a sorozatban harmadik Eb-jén szereplő magyar csapat számára, hiszen három évvel ezelőtt a nyitómeccsen 3-0-ra kapott ki Portugáliától (a 83. percben még 0-0 volt) a Puskás Arénában. Akkor az Európa-bajnokság halálcsoportjában kevesen gondolták volna, hogy ez lesz az egyetlen veresége Marco Rossi együttesének, ám végül így alakult: előbb az akkor világbajnoki címvédő francia válogatott ellen 1-1-es, majd négy nappal később a németek ellen 2-2-es döntetlen lett a vége – úgy, hogy egyik sztárcsapat sem vezetett a magyarok ellen.

Ha a 2016-os Eb-csoportelsőséggel és nyolcaddöntővel valaki figyelmét nem hívta fel a magyar válogatott, az a szurkoló a 2021 nyári teljesítményre a csoportkörös búcsú ellenére szinte biztosan felfigyelt. Aki pedig még ekkor sem, az a 2022 óta tartó fantasztikus eredményekre kapta fel a fejét. Előbb a Nemzetek Ligájában az angolokat oda-vissza legyőzve és a németek ellen két meccsen négy pontot szerezve lett csoportmásodik a csapat, majd a selejtezőket tavaly veretlenül megvívva csoportelsőként jutott ki az Eb-re. Idén tavasszal 14 meccsesre hízott ez a veretlenségi sorozat, amely az egész világon a második leghosszabb aktív széria volt Kolumbiáé mögött. Ám ennek megszakadásával, majd a Svájc elleni vereséggel is kijelenthető, hogy