Ez egy idegenbeli meccs lesz Németországnak - magyarok tízezrei lepték el Stuttgartot

Németország rendkívül magabiztos, 5-1-es győzelemmel kezdte a hazai rendezésű Európa-bajnokságot, míg a magyar válogatott egy Svájc elleni 3-1-es vereséggel nyitott szombaton. Az Eb A csoportjának második fordulójában egymás ellen vív meg a két együttes. A (nyugat)német válogatott legutóbb 1954-ben, a világbajnoki döntőben győzött tétmérkőzésen Magyarország ellen, azóta legfeljebb felkészülési mérkőzéseken múlta felül szerdai ellenfelét. Az elmúlt három évben viszont három alkalommal is sikerült meglepnie Marco Rossi együttesének a Nationalelfet, hiszen a 2021-es Eb csoportkörében (Münchenben) 2-2 lett a vége, a 2022-es Nemzetek Ligájában pedig a hazai 1-1 után idegenben 1-0-ra nyert a magyar csapat.

A magyar válogatott a legutóbbi Eb-n Schäfer András góljával másodszor is vezetést szerzett a németek ellen – a középpályás reméli, szerdán esetleg ezt megismételheti

Fotó: KAI PFAFFENBACH / POOL / AFP

A magyar csapat június elején, Írországban elveszítette a 14 meccse tartó veretlenségét, majd a Svájc elleni Eb-vereség után is érkeztek rossz hírek a csapat háza tájáról, hiszen Szoboszlai Dominik Liverpoolból kapott kritikát, majd a keddi edzést ketten is kihagyták: az eddig is sérüléssel bajlódó Nego Loïc mellett Balogh Botond sem tréningezett, így ők valószínűleg a németek ellen sem léphetnek pályára. A keddi sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy Lang Ádám biztosan nem játszik a németek ellen, a sajtóesemény másik fő témáját pedig az Ádám Martinról készült mémek jelentették, amellyel kapcsolatban Marco Rossi szövetségi kapitány ingerülten nyilatkozott. A hiányzók, és Rossi eddigi szokásai alapján tehát a magyar válogatott kezdőcsapata az alábbi módon nézhet ki: Gulácsi – Fiola, Orbán, Dárdai – Bolla, Schäfer, Nagy Á., Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B. Előny lehet, hogy közülük hatan is rendelkeznek Bundesliga-tapasztalattal.

A német válogatottnál ugyanakkor optimistán, de óvatosan készülnek Magyarország válogatottja ellen, a csapattagok egytől egyig dicsérték Marco Rossi együttesét. Az Eb után visszavonuló Toni Kroos szerint a magyar válogatott egy osztállyal magasabb szintet képvisel, mint a skót; Manuel Neuer szerint a magyar egy roppant kellemetlen csapat, amely játékosai agresszívan mennek bele a párharcokba, ezért a kapus is nehezebb meccset vár a péntekinél; Julian Nagelsmann szövetségi kapitány pedig Szoboszlai szabadrúgásait és beadásait, Orbán és a csatárok fejjátékát, és a második hullámban megszerzett labdákat is kiemelte az ellenfél képességei közül.