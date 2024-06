Itt van az Origo foci-Eb-erősorrendje, szenzációkkal, titkokkal és persze a magyar csapattal

Egy kis szerencsével messzire jutat a magyar válogatott és Szoboszlai Dominik

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

12. Dánia (13.)

A dánok Szlovénia előtt nyerték meg a csoportjukat, hazai pályán pedig mindenkit legyőztek, de Kazahsztánban és Észak-Írországban is kikaptak. Az előző Európa-bajnokságon a legjobb négy közé jutott Kasper Hjulmand csapta, és Anglia ellen csak hosszabbítás után esett ki. Katarban ennek ellenére 2022-ben csalódást keltett a csapat egy ponttal és mindössze egy szerzett góllal. A Manchester United csatára, Rasmus Höjlund tehet arról, hogy ezúttal több gólt lőjön a csapat, de Christian Eriksen egyre kevesebb lehetőséget kap az angol csapatban, ami nem jó jel a dánoknak. Márciusban Svájc ellen játszottak egy gól nélküli meccset és Feröer ellen nyertek, majd júniusban Norvégia és Svédország ellen is felkészülési meccset nyertek.

11. Svájc (11.)

Svájc zsinórban harmadik Európa-bajnokságára készül, és tudjuk, hogy nem lehet leírni a csapatot, bárki ellen képes jó eredményt elérni, annak ellenére, hogy nem zökkenőmentes a felkészülésük. Murat Yakin csapata mestere annak, hogy szép játék nélkül érjen el jó eredményeket. 2023-ban öt döntetlen mellett csak két meccset tudott nyerni, mindkettőt Andorra ellen, és kikapott Romániától, így végzett a románok mögött a csoportja második helyén. Márciusban újabb döntetlen, egy 0-0 került a nevük mellé Dánia ellen, majd az íreket verték meg 1-0-ra, júniusban az észteket verték, majd az osztrákokkal játszottak döntetlent. Xherdan Shaqiri még mindig csak 32 éves, de a csapat erőssége a Manchester City védője, Manuel Akanji és a Leverkusen középpályása, Granit Xhaka is, valamint az Inter kapusa, Yann Sommer is biztos pont a csapatban.

A svájciak mindig képesek meglepetést okozni

Fotó: BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

10. Ausztria (10.)

Az osztrákoknál kezd beérni Ralf Rangnick – akit a Bayern München is szeretett volna megszerezni – munkája, aminek eredményeként már zsinórban a harmadik Európa-bajnokságán lehetnek ott. Az osztrákok 2023-ban egyetlen meccset veszítettek el, Belgium ellen, és így lett csoportmásodik a csapat, amelynek ez volt az egyetlen veresége. A márciusi meccseken Szlovákia ellen 2-0-ra, a törökök ellen 6-1-re nyertek, ráadásul Christoph Baumgartner világrekord gyorsasággal szerzett gólt. A törökök ellen David Alaba, Marko Arnautovic és Marcel Sabitzer nélkül is 6-1-re nyertek, majd a szerbeket is legyőzték júniusban. Kérdés, elérhet-e igazán kiugró eredményt majd az osztrák csapat, amely a lengyelek, a hollandok és a franciák mellé került a németországi tornán.

9. Olaszország (7.)

Az olasz is igazi tornacsapat, már, ha ki is jut oda, de egy 24 csapatos Eb-ről nem tudtak lemaradni, Anglia mögött jutottak ki másodikként. Luciano Spalletti csapata nyáron harmadik lett a Nemzetek Ligájában, legyőzte a hollandokat, de előtte kikapott a spanyoloktól, majd a csoportban az angoloktól is. Márciusban Amerikában lépett pályára az Azzurri, ahol Venezuela és Ecuador ellen nyert, júniusban a törökök ellen gólt sem szereztek, a bosnyákokat pedig 1-0-ra verték. Az olaszok szerencséje lehet, hogy számukra egy felhozómeccsel, Albánia ellen kezdődik az Európa-bajnokság, de ne feledjük, 2021-ben sem gondolák sokan, hogy Európa-bajnok lesz Roberto Mancini csapata.

8. Hollandia (9.)

A hollandok a franciák mögül másodikként jutottak ki a tornára és az Európa-bajnokságon is egy csoportba kerültek a 2018-as világbajnokkal Ronald Koemanék. A hollandok 2023-ban a Nemzetek Ligája négyes döntőjében kikaptak a horvátoktól, majd az olaszoktól is, a selejtezőcsoportban pedig a franciáktól. Márciusban a skótokat 4-0-ra verték a hollandok, de a németektől kikaptak, ami azt mutatja, hogy a topcsapatok ellen egyelőre nem megy ennek a holland csapatnak, de júniusban Izland és Kanada ellen is négy gólt szereztek. A holland sztárgyár kifogyhatatlan, folyamatosan érkeznek a tehetségek, de mindig kérdés mostanában, mennyire állnak össze csapattá. Xavi Simons, Memphis Depay, Matthijs de Ligt, Cody Gakpo, Donyell Malen, és persze Virgil van Dijk vezérletével messze juthat ez a csapat, de Frenkie De Jong nagyon fog hiányozni.

7. Horvátország (8.)

A horvátok a törököktől egy ponttal elmaradva jutottak ki az Eb-re, de Luka Modricék általában a nagy tornákon brillíroznak, nem a selejtezőkön. Zlatko Dalicék sorsa hamar eldőlhet, majd, ugyanis Albánia mellett az olaszok és a spanyolok vannak még a csoportjukban. A horvátok márciusban Tunéziával és Egyiptommal csaptak össze egy felkészülési tornán, a mérlegük egy döntetlen és egy győzelem, ami után trófeát is kaptak a barátságos torna megnyeréséért. Sokszor mondtuk már, hogy egy utolsó nagy dobás még benne lehet ebben a csapatban, és most is ugyanezt mondjuk és nem csak azért, mert az Eb előtt nem sokkal legyőzték a portugálokat is.

Luka Modric vb-n kétszer is, Eb-n még soha nem nyert érmet a horvát válogatottal

Fotó: NurPhoto via AFP/Ayman Aref/NurPhoto

6. Belgium (7.)

A belgák szokásukhoz híven simán jutottak ki a tornára, de ezzel nem is szokott gondjuk lenni. Az aranygeneráció utáni generációnak azonban még mindig a régiektől függ a sorsa, ugyanis Romelu Lukaku és Kevin De Bruyne is alapember lesz még ebben a csapatban, de sok a belső feszültség a csapatnál, Thibaut Courtois nem is lesz ott az Eb-n. A 2022-es világbajnoki égés óta 15 meccse veretlen a belga csapa, amihez márciusban két döntetlent tettek hozzá Anglia és Írország ellen, majd az Eb előtt nyertek Montenegró és Luxemburg ellen. A csapatot ma már Szoboszlaiék korábbi lipcsei edzője, Domenico Tedesco vezeti, méghozzá remekül, így ezúttal is komolyan kell számolni a belgákkal.

5. Portugália (5.)

A 2016-os Európa-bajnok csapat csoportgyőztesként jutott ki a tornára, ahol a végső sikerre talán nem esélyes, de ezúttal is messzire juthat. A csoportból a grúzok, a csehek és a törökök mellől simán tovább kell jutni, onnan pedig bármi lehet. Roberto Martínez csapata a világbajnokság után minden meccsét megnyerte, kivéve a Szlovénia és a Horvátország elleni felkészülési meccset. Cristiano Ronaldo az írek ellen rúgott két gólt és újabb rekordokat döntött, még benne is bízhatnak a portugálok. A keret bombaerős, a harmadik legértékesebb Európában, így az edző feladata az lesz, hogy megtalálja azt a csapatot, ami a legmesszebb juthat, Ronaldóval vagy nélküle.

Cristiano Ronaldo világrekordot döntött

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

4. Anglia (2.)

Anglia csapata papíron a legértékesebb, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Harry Kane és Declan Rice piaci értéke is meghaladja a 100 millió eurót. Gareth Southgate csapata három éve megmutatta, nagy tornán is képes a jó szereplésre, ugyanis csak egy tizenegyespárbajra volt a hazai Eb-győzelemtől. A selejtezőket megint simán vették az angolok, márciusban a brazilok elleni vereség és a Belgium elleni döntetlen, valamint az Izland elleni hazai vereség is intő jel lehet.

Nincs ott az angoloknál a sérült Maguire és nem vitte magával Grealish-t sem Southgate, akinek biztosan mennie kell, ha nem jut döntőbe a csapat.

A csoportkör Szerbia, Szlovénia és Dánia mellett nem okozhat gondot, a folytatásban már az edzőnek is nagy szerepe lesz.

3. Spanyolország (4.)

A spanyolok is csoportgyőztesként jutottak ki az Eb-re, ahol az olaszok és a horvátok elleni meccs is komoly teszt lesz Luis de la Fuente csapatának. A brazilok elleni 3-3 nagyon jól nézett ki, a Kolumbia elleni vereség már kevésbé, ezt követően az északíreket és Andorrát végezte ki a csapat.. A spanyol keretbe folyamatosan áramlanak a fiatal tehetségek, mint Pedri, Lamine Yamal vagy Pau Cubarsí, akik mellett a rutinosabbak, mint Rodri vagy Morata aranyat érhetnek és akkor még nem beszéltünk a Real Madrid BL-győztes játékosairól.

2. Németország (3.)

A házigazda németek felszálló ágban vannak Julian Nagesmann vezetésével, és a botladozások is elmúlóban vannak. A házigazdának nem kellett selejtezőkön szerepelnie, és a márciusi felkészülési meccseken a franciák és a hollandok elleni győzelmek hatalmas önbizalmat adhatnak. Toni Kroos visszatérése egyelőre telitalálat, és a fiatalok közül Florian Wirtz is villant. A németek az ukránok elleni döntetlent is simán nyerhették volna, a görögöket legyőzték, Nagelsmann pedig meg is találta az állandó edzőjét, ami elég erősnek tűnik. Ez a csapat könnyedén összeállhat a hazai tornán a közönség támogatásával, és akkor olyan szép eredményt érhet el a csoportellenfelünk, mint a 2006-os, hazai világbajnokságon, ebben pedig már a hazai szurkolók is egyre jobban bíznak.

1. Franciaország (1.)

A 2018-as világbajnok és a 2022-es világbajnoki döntős még mindig Európa legerősebb csapatának tűnik. Didier Deschamps csapata a 2022-es világbajnokság és Tunézia óta kétszer kapott ki, mindkétszer a németektől barátságos meccsen. A francia csapat évek, évtizedek óta bombaerős, aki Európa-bajnok akar lenni, annak a franciákat kell majd megállítania. Felsorolni is nehéz a sztárokat, akiket Kylian Mbappé segíthetik majd a tornán. A még mindig csak 25 éves csatár biztosan fel van dobódva, hogy végre a Real Madrid-játékosa lesz, Dechamps pedig a nehezén már túl van azzal, hogy szűkítette a keretét. A németországi Eb 2024 egyik legnagyobb eseménye lesz, a francia siker alaposan megágyazhatna egy sikeres olimpiai rendezésnek pár héttel később, Párizsban.