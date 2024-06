Az F csoportban is véget ért a második forduló, amelynek végén egyedül Portugália lehet felhőtlenül boldog, mivel a csehek (2-1) után a Törökországot is legyőzte. A 3-0-s végeredmény még nem is mutatja igazán hűen a meccs képét, hiszen Cristiano Ronaldóék nagyon simán intézték el az ezúttal nagyon keveset mutató törököket.

Az Origo studiójában azonban nem az volt a legfőbb téma, hogy mennyiben tartalékolt Vincenzo Montella csapata a csehek elleni harmadik fordulóra, ahol eldől a továbbjutás, hanem Cristiano Ronaldo átváltozása. A mindenáron gólra törő Ronaldóból ezen a meccsen a társaival gólt lövetni akaró csapatkapitány lett, aki azért egy kis cirkusz miatt csak lemaradt az Eb-történelem talán legnagyobb öngóljáról.

Ezen a meccsen nem csak a játékosok futották ki magukat, hanem a szurkolók és a biztonsági őrök is. Előbbiek közül legalább öten akartak szelfizni Ronaldóval (egy kisfiúnak sikerült is), utóbbiak pedig az illetéktelenül pályára lépő szelfivadászokat kergették rendületlenül.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

Kapcsolódó cikkek: