Szoboszlai: Nem tudom, mi a protokoll, de mi betoltunk minden mentőst és hordágyat a pályára

„Nem tudok mit mondani, remélem jól van azt mondták, amikor levitték a pályáról, hogy stabil az állapota, reméljük jön a hotelbe vagy mi hozzá, csak együtt legyen a csapat. Ezt nem kívánom senkinek, amit átéltünk, az elsők között értem oda, látni is elképesztő volt, beleégett a szemembe. Remélem, hogy jól van. Nem értem, hogy működik a protokoll, hogy a mentős nem futhat vagy nem jöhet a hordágy a pályára, de mi betoltunk mindent és mindenkit, mert ilyenkor nem a protokoll számít” – mondta Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak a meccs után.

Szoboszlai Dominik szerint a sok munkának ki kellett jönnie

Fotó: Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

„Korábban beszélgettünk Csoboth Kevinnel, láttam rajta, hogy próbálja visszatartani a sírást, de ha ilyen miatt sír, akkor engedje ki. Ez nem mindennapi eset, örülök, hogy felszabadult, győztes gólt lőtt, megérdemelte, sokat dolgozott ezért” – mondta a győztes gólt szerző Csoboth Kevinről.

„Biztos volt, hogy az elején mindenki óvatosabb lesz kicsit, így is volt, a vége pedig biztos volt, hogy adok-kapok lesz, aki jobban akarja, az jön ki jobban belőle. Őszinte leszek, eddig is büszke voltam a csapatra, a németek ellen is voltak helyzetek, még több munkát, akaratot beletettünk, a szerencse pedig mellénk állt, a végén berúgtuk, örülök és most várunk. Jó úton vagyunk, innen már a mi dolgunkat megtettük, remélni kell, hogy jól alakulnak a dolgok és maradhatunk tovább” – mondta Szoboszlai.

„Tudtuk, hogy az első félidő kicsit állóharc lesz, mindkét csapat próbált stabil lenni. A meccs kezdett kinyílni a 70. perctől, mindkét csapat kockáztatott, nekünk voltak nagyobb helyzeteink, így megérdemelt a siker. Valamikor a sorsnak vissza kellett adnia a sok melót, amit beletettünk, ez sikerült és az utolsó 10-15 perc után megérdemeltük. Az utolsó akcióval nyerni külön dramaturgia, felrobbant a stadion, nagy élményt szereztünk mindenkinek remélhetőleg, most pedig indulhat a matek. Három napig most nem a mi kezünkben van a sorsunk, de maradunk és szurkolunk, több csoporttal is lehet esélyünk” – tette hozzá Gulácsi Péter.