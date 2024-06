A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) tájékoztatása szerint kedden délutántól Düsseldorfban viharok várhatóak, szupercellák alakulhatnak ki, melyeket heves zivatar, esetenként 90-120 kilométer per órás széllökések és nagyobb jégeső kísérhet. A futballszurkolók biztonsága érdekében ezért aztán a társrendező város koordinációs bizottsága a szurkolói zónák keddi lezárásáról döntött. A döntés sok futballrajongót elszomorít, mert a düsseldorfi szurkolói zónák népszerűek (a Németország–Skócia nyitómeccset 16 ezren nézték a Burgplatzon), még akkor is, ha ott az árak magasak, és csak készpénzben lehet fizetni – írta a waz.de.

Az Eb keddi játéknapján zárva maradnak a düsseldorfi szurkolói zónák

Fotó: AFP / AFP or licensors

A német és a magyar válogatott szerdai Eb-meccsére várhatóan ismét kinyitnak a düsseldorfi szurkolói zónák

A szervezők azt ígérik, hogy mindent megtesznek, hogy szerda este ismét kinyithasson minden düsseldorfi szurkolói zóna, ugyanis aznap a házigazda német válogatott is pályára lép, méghozzá a Magyarország elleni, stuttgarti Eb-csoportmeccsen.

Düsseldorf városában egyelőre egy mérkőzést rendeztek, a hétfő esti Ausztria–Franciaország (0-1) találkozót. A Rajna-parti városban legközelebb pénteken délután a Szlovákia–Ukrajna, majd hétfőn este az Albánia–Spanyolország meccset rendezik meg, az egyenes kieséses szakaszban pedig egy július 1-jei nyolcaddöntőre és egy július 6-ai negyeddöntőre is a Merkur Spiel-Arenában kerül majd sor.

Stuttgartban eközben a városháza mellett elhelyezkedő Marktplatz rendezvényközpont kínálta óriási területen építették fel a szurkolói zónát: aki nem jutott jegyhez és nem lesz ott a stuttgarti stadionban, az innen követheti majd figyelemmel a magyar és a német válogatott szerdán 18 órakor kezdődő csatáját. Ebben a zónában számos kiegészítő programmal is várják az érdeklődőket, így például a magyar találmányt, a teqballt is ki lehet próbálni, de akár a strandlabdarúgás alapjait is el lehet sajátítani.

