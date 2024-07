Hollandia 7 perc után megszerezte a vezetést az Anglia elleni Eb-elődöntőben, ám alig pár perccel később egyenlíteni tudott az angol válogatott, amely aztán a 91. percben meg is nyerte a mérkőzést. Harry Kane egy tizenegyesből egyenlített, így holtversenyben a németországi Európa-bajnokság góllövőlistájának élére állt, ám a büntetőhöz kellett egy erősen vitatható ítélet Felix Zwayer játékvezető részéről. Bukayo Saka lövését blokkolták a holland védők, a lepattanó labdát Kane bombázta fölé, ám a lövésénél Denzel Dumfries belerúgott az angol focista lábába. A német bíró nem ítélt tizenegyest, de videózás után mégis befújta a büntetőt, amelyet a sértett értékesített.

Miután ellőtte a labdát Harry Kane, az angol válogatott támadója, Denzel Dumfries utána rúgott bele a lábába

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Az angol válogatott korábbi focistái közül sem mindenki érti, miért kaptak tizenegyest a hollandok elleni Eb-elődöntőben

Az angol ITV televíziós szakértőjeként dolgozó Gary Neville és Ian Wright nem értett egyet a játékvezetői döntést illetően. A két, korábbi angol válogatott focista körül utóbbi megértette, miért ért büntetőt az eset, Neville azonban kifakadt élő adásban.

„Egykori védőként kikérem magamnak ezt az ítéletet,

gyalázatos döntés született. Ha ilyen helyzetben például ellenem fújtak volna be büntetőt, főleg egy ilyen nagy téttel bíró meccsen, hát...

Már a [Németország-]Dánia nyolcaddöntős meccsen befújt tizenegyesen is kifakadtam a bizonyos kezezés miatt, és még most is felidegesít, ha rágondolok" – nyilatkozta Gary Neville.

A szintén egykori angol válogatott védő, Jamie Carragher pedig a közösségi oldalán tette egyértelművé, szerinte ilyenért sosem kéne büntetőt ítélni.

Never a penalty 😂😂 — Jamie Carragher (@Carra23) July 10, 2024

Anglia Spanyolország ellen játszik a vasárnap este 21 órakor kezdődő, berlini Eb-döntőben.

Eredmény, Európa-bajnokság, elődöntő

Hollandia - Anglia 1-2 (1-1)

Dortmund, Signal Iduna Park, 60926 néző, v.: F. Zwayer

gól: X. Simons (7.), ill., Kane (18.), Watkins (91.)

