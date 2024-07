kapu fölé lőtt, majd lent maradt a földön a tizenhatoson belül - Dumfries lépett oda neki a labda elrúgása után -, a VAR azonnal ellenőrizte is az esetet, majd Zwayert ki is hívták. A német játékvezető pedig úgy döntött, hogy büntetőt ér az eset, amit a sértett be is lőtt a kapu jobb sarkába a 18. percben (1-1).