A németországi Európa-bajnokság döntőjébe jutó spanyol válogatottnak a keretében négy Barcelona-játékos is szerepel, és könnyen lehet, hogy hamarosan egy ötödik focista is a katalán klubhoz kerül. A 26 fős keretnek jelenleg a hat legfiatalabb játékosa között van a négy barcelonai (Lamine Yamal, Fermín López, Pedri és Ferrán Torres), ráadásul a keretből kimaradtak között is van négy olyan Barcelonában futballozó spanyol, aki még nem töltötte be a 23. életévét: Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Gavi, Ansu Fati. Úgy tűnik, hamarosan egy újabb fiatal tehetséggel erősödhet Hansi Flick együttese, ugyanis a pénteken a 22. születésnapját ünneplő Nico Williams is a katalán klubhoz tart.

Az Eb-döntős spanyol válogatott fiatal tehetségei egy képen – Nico Williams átigazolásával hamarosan mind a Barcelona játékosai lesznek?

Fotó: NurPhoto via AFP / Jose Breton / NurPhoto

Nico Williams is az FC Barcelona játékosa lehet

Az Athletic Bilbao csapatában játszó Nico Williams ügynöke, Felix Tainta és a Barcelona a katalán Sport értesülései szerint mindenben megegyezett már egymással, ám a focista szerződésében szerepel egy olyan kivásárlási záradék, amely szerint mintegy 60 millió euróért cserébe igazolhat el. A sportigazgató, Deco már el is indította a következő lépést Williams megszerzése felé: a hírek szerint

a Barcelona hatéves szerződést ajánlott Nico Williamsnek, évi 25-30 millió eurós fizetéssel.

A Barcelona elnöke, Joan Laporta szerint a katalán klubnak rendelkezésére áll az összeg, márpedig erre szükség is lehet, hiszen a baszk együttes aligha enged a vételárból Williams Eb-szereplése után, hiszen rengeteg (többek között a Liverpool, a Chelsea és a Bayern München) kérője akad a balszélsőnek.

Nico Williams az Európa-bajnokságon a spanyol válogatott eddigi hat meccséből ötször (egyaránt kezdőként) lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett (Georgia ellen), valamint egy gólpasszt osztott ki. A spanyolok a szerda esti, Hollandia-Anglia találkozó győztesével vívják a vasárnapi, berlini Eb-döntőt.

