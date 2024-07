A német klub közlése szerint a 29 éves védekező középpályás 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá.

Joao Palhinha a Bayern Münchenhez igazolt

Fotó: Bayern München

Nagy igazolás lehet Joao Palhinha a Bayernnek

A bajorok a hírek szerint

46 millió eurót fizettek a játékosért, de ez az összeg a bónuszokkal még emelkedhet

- írja az MTI.

A Bayern már tavaly nyáron szerette volna megszerezni a futballistát, az átigazolási időszak utolsó napján azonban végül kútba esett az üzlet.

2014. február 3-án mutatkozott be a Sporting B csapatában a Portimonense csapata ellen. 2015. április 4-én első gólját szerezte meg a Leixões ellen 3-1-re megnyert bajnoki találkozón. 2015 nyarán kölcsönbe került a Moreirense csapatához. Ezek után a Belenenses csapata is kölcsönbe vette. 2017. január 21-én mutatkozott be a Sporting CP első csapatában a CS Marítimo klubja ellen. A 2018-19-es szezon előtt két évre kölcsönbe került a Braga együtteséhez. 2022. július 4-én az angol Fulham 20 millió fontért szerződtette és öt évre írt alá, most pedig a Bayern Münchenhez került.

Ami a válogatottat illeti, 2021 márciusában kapott először meghívót a felnőttek közé a 2022-es világbajnokság selejtezőkre. Március 24-én Azerbajdzsán ellen mutatkozott be Rúben Neves cseréjeként. Március 30-án első válogatott gólját is megszerezte Luxemburg ellen. Bekerült a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságra utazó keretbe, ahogy ott volt a 2024-es németországi Eb-n is az immár 30-szoros portugál válogatott játékos.