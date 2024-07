Az egyesült államokbeli Copa América első elődöntőjében a világbajnok és címvédő argentin válogatott 2-0-ra győzött Kanada ellen, így Lionel Messiék várhatták a döntőbeli ellenfelüket. A másik ágon, magyar idő szerint csütörtökön hajnalban a szűk két és fél év (az elődöntő előtt 27 mérkőzés) óta veretlen Kolumbia a negyeddöntőben Brazíliát kiejtő Uruguay ellen lépett pályára Charlotte-ban. Mindkét válogatott három győzelemmel és egy döntetlennel jutott el a legjobb négy mezőnyéig, és mindkét együttes kispadján argentin szakember ült. Sem Néstor Lorenzo, sem pedig Marcelo Bielsa kezdőcsapatában nem volt meglepetés – az uruguayiaknál Nahitan Nández eltiltás, Ronald Araújo sérülés miatt hiányzott.

Óriási küzdelmet láthatott az észak-karolinai közönség az Uruguay–Kolumbia Copa América-elődöntőn

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

Uruguay gólhátrányban, de emberelőnyben mehetett a Kolumbia elleni meccs szünetére

A kolumbiai válogatott kezdte támadóbb szellemben a találkozót, de Jhon Arias, Jhon Córdoba és Daniel Muñoz próbálkozása is elkerülte a kaput. A 17. percben Darwin Núñez veszélyeztetett a túloldalon, ám miután ziccerbe verekedte magát, 15 méterről csúnyán a kapu mellé lőtt. A liverpooli csatár tíz perccel később is nagy helyzetbe került, ám ekkor is pontatlanul célzott. A nagy iramú mérkőzést sokszor szakították meg kisebb-nagyobb szabálytalanságok, reklamálások és ápolások, Rodrigo Bentancurt kényszerűségből le is kellett cserélni a 34. percben. Öt percre rá aztán

Kolumbia James Rodríguez szöglete után megszerezte a vezetést: Jefferson Lerma négy méterről fejelt a kapuba – Rodrígueznek ez már a rekordot jelentő hatodik gólpassza volt az idei tornán.

Az első félidőben ezen kívül két, kaput eltaláló próbálkozás volt a hajrában, de az uruguayi Sergio Rochet mindkétszer védett, így 1-0 volt az állás a szünetben – ám a ráadásban Uruguay emberelőnybe került Muñoz kiállítása miatt, amelyet óriási felháborodás váltott ki kolumbiai részről, ugyanis a mexikói játékvezető jóval később mutatta fel a második sárga lapot, mint ahogyan a szabálytalanság (Manuel Ugarte lekönyöklése) megtörtént.

Ezzel a góllal szerzett vezetést a kolumbiai válogatott Uruguay ellen

Fotó: AFP

Alig volt futballra emlékeztető jelenet a második félidő elején, Uruguaynak semmi nem jött össze

A második játékrész elején rögtön érződött a létszámkülönbség, hiszen Uruguay óriási nyomás alatt tartotta a kolumbiai védelmet, ám a beadások és a befejezések rendre borzalmasan sikerültek Bielsa tanítványainak. A kolumbiaiak látszólag az időt is próbálták húzni, ám ez César Arturo Ramos játékvezetőt nem igazán foglalkoztatta: az 55. percben Richard Ríos fájdalmas arccal a földre került, és meg is állt az akció, ám

miután a bíró önszántából úgy ítélte meg, hogy "úgysincsenek komoly fájdalmai", folytatásra kérte a csapatokat, miközben Ríos még a földön feküdt.

Nem Ramost igazolták az ezután történtek, ugyanis a kolumbiai középpályást végül mégis hosszas reklamálás és ápolás után hordágy társaságában kellett levinni, és lecserélni.