A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság eddig nem az elképesztően izgalmas mérkőzések miatt marad emlékezetes, hanem az olyan jelenetek miatt, mint Cristiano Ronaldo zokogása a Szlovénia ellen kihagyott büntetőjét követően. Az eset olyannyira túlnőtt az amúgy Portugália győzelmével végződött nyolcaddöntőn, hogy a nemzetközi média, valamint más sportolók, mint például a feltehetően súlyos drogproblémákkal küzdő Conor McGregor is megszólalt a sírás kapcsán. A kommentek vegyesek ez ügyben, valaki Ronaldo elkötelezettségét és a játék iránti lelkesedését látta a pályán, míg egyesek szerint a lassan 40 éves focista inkább önző és egocentrikus.

Ronaldo összeomlott a kihagyott büntető után

Fotó: AFP

Ronaldo családi háttere

A portugál sztár életéről már dokumentumfilm is készült, amelyből a pályán aratott sikerei mellett azt is megtudhattuk, mennyire fontos a család az életében, és hogy édesapja halála után teljesen összeomlott az akkor már a Manchester Unitedet erősítő sztár. Egy olyan férfi képe rajzolódott ki, aki a pályán bármire képes, hisz a kemény munkában, és mindent megtesz a szeretteiért. Az évek múlásával édesapa lett, gyerekei születtek, így az anyagi mellett egy rendkívül stabil családi hátteret is maga mögött tudhatott.