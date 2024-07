Az Eb-n még gól nélküli Cristiano Ronaldo több nagy lehetőséget is elszalasztott a meccsen, a rendes játékidő ráadásában büntetőből sem talált be - sorozatban 24 sikeres tizenegyes után rontott ismét - így a portugálok hosszabbításra kényszerültek. A kihagyott büntető után az ötszörös aranylabdás keservesen zokogott, a csapattársainak kellett vigasztalni és lelket önteni belé. A tizenegyespárbajnál viszont Ronaldo elsőként állt oda büntetőt rúgni és értékesítette is a sajátját, majd Bruno Fernandes és Bernardo Silva is betalált, miközben Diogo Costa három szlovén kísérletet is hárított, így a portugálok jutottak a negyeddöntőbe.

Cristiano Ronaldót vigasztalták a csapattársak a kihagyott büntető után

Fotó: AFP

Conor McGregor kiállt a tizenegyest hibázó Ronaldo mellett

A meccs után Ronaldo került a reflektorfénybe, akit kemény kritikával illettek, sőt a szabadrúgásai miatt is kapott bírálatokat, mivel a nyolcaddöntős találkozón egyik sem jelentett különösebb veszélyt Jan Oblak kapujára.

A UFC legendás ketrecharcosa, Conor McGregor azonban védelmébe vette Ronaldót, akit támogatásáról biztosított.

Ilyen az igazi szenvedély a hazáért! Cristiano, te vagy a valaha volt legjobb futballista, aki a jelenlétével megtisztelte ezt a földet! Isten áldjon, testvérem! A múlt dicsőség! A jelen a történelem!"

- üzente Instagram-sztorijában a portugál sztárnak McGregor.

🗣 "Le plus grand joueur de football à avoir honoré cette terre."



Le message de Conor McGregor à l'attention de Cristiano Ronaldo. 📲⚽️ pic.twitter.com/lnE4nNJf3A — La Sueur (@LaSueur_off) July 2, 2024

A nemrég lábujjtörést szenvedett McGregor az Eb előtt sokkoló bejelentést tett, ugyanis 60 ezer dollárt (nagyjából 22 millió forintot) tett fel arra, hogy Ronaldo ismét az Eb legjobb góllövője lesz és elnyeri a torna aranycipőjét.

A 39 éves csatárnak azonban még nincs gólja az idei kontinenstornán, pedig ha betalálna, ő lenne az Európa-bajnokságok történetének legidősebb gólszerzője.

