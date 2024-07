A 70. percben a Griezmann helyére beállt Dembélé kavarta meg a portugál védelem baloldalát, megjátszotta Camavingát, aki azonban az ötös sarkáról elrúgta a labdát a keresztben a kapu előtt. Centiken múlt a gól, de még mindig 0-0 volt az eredmény. Ahogy a 74. percben is, amikor Dembélé tekert kapura 17 méterről, és a labda súrolta a felső léc és a jobb kapufa találkozását.

Ousmane Dembélés (11) kiváló csere volt

Fotó: AFP

Az utolsó tíz percben egy kis pihenő után megint felpörgött meccs, N'Golo Kante kétszer is kapura lőtt, de volt blokkolt portugál és francia lövés is. Utóbbi csapat a ráadás utolsó másodperceiben egy kontra végén eldönthette volna a meccset, de Mbappé egy jó lövés helyett csak feladta a labdát Costának. Itt is jöhetett a hosszabbítás.

Hosszabbítás

A ráadás harmadik percében Cancelo adot középre, de kicsit Ronaldo mögé ment a labda, aki így is kapura lőtt, de nem tudta eltalálni a kaput. A 102. percben Leao lövését blokkolta commbal Upamecano, ha nem lép közbe a francia védő, biztos, hogy megszerezte volna a vezetést portugália.

A két félidő között szokatlanul hosszú szünet volt, amely során az orrát jeges tömlővel hűtő

Kylian Mbappét Bradley Barcola, míg Rafael Leaót Joao Felix váltotta. A 108. percben pont ő fejelt egy kontra végén az oldalhálóba.

A franciák Barcola révén, míg a portugálok egy szöglet formájában jutottak el helyzetig, de láthatóan már mindkét csapat és mindkét kispad a büntetőkre készült. De a 120. percben Nuno Mendes eldönthette volna a meccset, a portugál játékos azonban Maignan ölébe lőtte a labdát a 16-osról.

Tizenegyesek

Dembélé volt az első lövő, simán belőtte. A portugáloktól Ronaldo volt az első, és, ahogy Szlovénia ellen, úgy most is belőtte a jobb alsóba. Fofana is belőtte, ahogy Bernardo Silva is. A harmadik kört Koundé kezdte, és ő sem hibázott, szemben Joao Félix-szel, aki a jobb kapufára lőtte a tizenegyest. Barcola nagyon magabiztosan lőtte be, ahogy Nuno Mendes is. A franciák ötödik lövője Theo Hernandez volt, aki az elődöntőbe lőtte a franciákat, akik majd a spanyolokkal találkoznak.