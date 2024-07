A lipcsei mérkőzésre egyértelműen az osztrákok készülhetnek magabiztosabban, egyrészt márciusban 6-1-re kiütötték a törököket, másrészt az Eb egyik legnehezebb csoportjában sikerült az élen végezniük többek között Franciaországot és Hollandiát megelőzve.

Az osztrákok voltak a meccs esélyesei

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

Az osztrák kapitány, Ralf Rangnick négy, mí a törököket irányító Vincenzo Montella három helyen változtatott kezdőcsapatán az utolsó csoportmeccshez képest. Az osztrákok a Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Sabitzer - Laimer, Baumgartner, Schmid - Arnautovic, míg a törökök a Günok - Müldür, Bardakci, Demiral, Kadioglu - Yüksek, Ayhan – B. A. Yilmaz, Kökcü, Yildiz - Güler összeállításban kezdték a meccset.

Nagyon jól kezdődött a mérkőzés, az első másodpercekben mindkét oldalon adódott már egy-egy lehetőség.

Az 1. percben pedig meg is született az első gól: a kapu előtti kavarodás után kis híján öngól lett, de Pentz még ki tudta ütni a labdát a gólvonalon, azonban érkezett Merih Demiral, aki négy méterről a jobb felsőbe lőtt (0-1).

Merih Demiral már az első percben betalált

Fotó: Sebastian Christoph Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Szinte azonnal jöhetett volna az osztrákok egyenlítő gólja, de Baumgartner 15 méterről centikkel lőtt kapu mellé. Az osztrákok a folytatásban is maradtak támadásban, folyamatosan dolgozták ki a helyzeteket, de minden kimaradt. A törökök csak védekeztek ezekben a percekben, azt viszont kiválóan tették. A 19. percben Güler a félpályáról próbálkozott, de jócskán kapu mellé lőtt.

A 24. perben Demiral ezúttal fejjel veszélyeztetett, közben a meccs is sokkal kiegyenlítettebb lett. Szűk fél óra játék után az iram is visszaesett, bár nehéz is lett volna fenntartani a kezdeti rohanást. Ezt követően nagyon ritkán jutottak csak el a kapuig a csapatok, ez kiválóan megfelelt a törököknek, az osztrákok pedig nem tudtak ritmust váltani. Így nem volt meglepő, hogy újabb gól nem esett - bár Baumgartner előtt még adódott egy lehetőség -, így 1-0-s török vezetéssel mentek a szünetre a csapatok.

A második játékrész elején Gregoritsch került nagy helyzetbe, de kapu mellé lőtt, ráadásul a partjelző szerint a jobbról érkező passz előtt már kint is volt a labda. Az 51. percben Arnautovic került hatalmas ziccerbe, de hiába lőtt 6 méterről, Günok hárítani tudott. Pillanatokkal kásőbb Laimer került helyzetbe, de ez a lövés sem talált kaput, mindenesetre jól kezdtek az osztrákok. Az 54. percben Posch lövését blokkolták, de egyre közelebb járt a gólhoz Ausztria. Három perccel később a törökök is villantak, de Kadioglu jó helyzetben a vldőbe lőtte a labdát.

Az 59. percben a semmiből jött az újabb török gól: job oldali szöglet után ismét Merih Demiral érkezett, aki 3 méterről gyönyörűen fejelt a kapuba (0-2).

A 66. percben azonban jött az osztrákok szépítése:

ugyancsak job oldali szöglet után Posch lefejelt labdáját közvetlen közelről Gregoritsch vágta be a kapuba (1-2).

A törökök ezt követően teljesen beszorultak a saját kapujuk elé, már a kontrákra sem igazán futotta az erejükből. Az utolsó negyedórához érkezve azonban még mindig 2-1-es török vezetést mutatott az eredményjelző.