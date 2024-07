"Nem tudom, mi történt volna, ha betalálunk, de a portugálok sem voltak hatékonyak" - jelentette ki a szakvezető. "Akadtak lehetőségeik, de szembe találták magukat egy nagyszerű kapussal Mike Maignan személyében. Ne mondja senki, hogy nem érdemeltük meg az elődöntőt, de persze jobban örülnék, ha elöl eredményesebbek lennénk. A következő meccsen már szükségünk lesz gólokra" - utalt arra Deschamps, hogy csapata öt Eb-meccsén még nem szerzett mezőnygólt, és három találatából kettő öngól volt, egy pedig büntetőből született - írja az MTI.

Akciógól nélkül elődöntős a francia válogatott az Eb-n

Fotó: NurPhoto via AFP

Erről elmélkedett az eddigi egyetlen saját gólt szerző Kylian Mbappé is. "Tudjuk, hogy most sem találtunk a kapuba. Elemezni fogjuk a helyzetet, de továbbra is a védekezésen lesz a hangsúly" - mondta a nemrég a Real Madridhoz szerződött csatár, akiről kiderült, hogy elfáradt a negyeddöntőben, és saját maga kérte lecserélését a hosszabbításban.

Erre a kapitány is kitért, mondván, hogy különböző okokból Mbappé és Antoine Griezmann sincs topformában, és egyiküket sem lett volna értelme pályán tartani.

Aurélien Tchouaméni valamivel indulatosabban nyilatkozott: "Nekünk teljesen mindegy, hogy megérdemeltük-e a továbbjutást."

A hátvéd William Saliba közölte, ha nem kapnak gólt, akkor 90 százalék esélyük van a győzelemre, és az elődöntőben várhatóan a gólok is megjönnek majd.

A franciákra a legutóbb is elődöntős spanyol csapat vár a keddi, müncheni elődöntőben.

Egyelőre bizonytalan, hogy pályára lépe-e még a portugál válogatottban Cristiano Ronaldo

Fotó: NurPhoto via AFP

A túloldalon Roberto Martinez, a portugálok spanyol kapitánya kiemelte, hogy hiába birtokolták a labdát 63 százalékban, nem volt szerencséjük.

Tehetséges játékosaink vannak, és büszkén utazunk haza. Nagyon nyers még az élmény, nem most van a személyes döntések ideje"

- tette hozzá arra a kérdésre, hogy Cristiano Ronaldo pályára lép-e még az együttesben.

A hatodik, utolsó Eb-jén szerepelt Ronaldóval 2004 óta először fordult elő világversenyen, hogy nem talált a kapuba. A mindössze két szétlövéses góllal záró, 39 éves sztár végigjátszott minden mérkőzést, de csak egy gólpasszig jutott. Egyelőre nem tudni, hogy a Szaúd-Arábiában légióskodó klasszis pályára lép-e még a válogatottban, melyben 212-szer szerepelt, és 130-szor volt eredményes.