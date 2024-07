Kylian Mbappé dicstelenül búcsúzott

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Aztán ott volt nekik a Deschamps-Giroud háború, amelyről a sportlapok csak szőrmentén cikkeztek. Majd most fognak, ne legyen kétségünk. Giroud a 2022-es katari vb-n a francia csapat hőse volt, aki az utolsó pillanatban került be a keretbe, hogy aztán a vb-n négy gólt szerezzen. A mostani Európa-bajnokság előtt Giroud magasztosan nyilatkozott, hiszen azt ő is tudta, hogy minden bizonnyal ez az utolsó nagy tornája. Erre az a csúfság esett meg vele, hogy

amikor Deschamps a portugálok elleni negyeddöntő 120. percében a pályára akarta küldeni, a bíró lefújta a mérkőzést,

ezért Giroud ott sem léphetett a gyepre.

Giroud megalázása

Ahogy teltek a napok, úgy bontakozott ki a Deschamps-Giroud háborúskodás sok részlete. A L'Equipe szerint Deschamps már azzal sem volt elégedett, amilyen állapotban Giroud megérkezett a csapathoz. A szövetségi kapitány megkérdőjelezte Giroud elkötelezettségét - azért ez elég erős állítás -, meg azt is mondta, hogy Giroud nincs jó erőállapotban. Giroud sem maradt adós, mert nyíltan bírálta a kapitányt, hogy

Hollandia ellen akkor sem tette őt be kezdőként a csapatba,

amikor köztudott volt, hogy az orrtörést szenvedett Mbappé nem tud játszani.

Ennél azért picit árnyaltabb volt a kép. Giroud, aki 15 góljával az AC Milan egyik legjobb játékosa volt a 2023-24-es szezonban a Le Figarónak azt mondta: elege van mindenből és ezért nem fogadta el az olasz csapat szerződéshosszabbítási ajánlatát. Arról is beszélt, hogy mind lelkileg, mind fizikailag fáradt. Na most, ha mindezt Deschamps elolvast - márpedig biztosan elolvasta -, akkor joggal gondolhatta azt, hogy Giroudnak jobb helye van a kispadon, mint a kezdőcsapatban.