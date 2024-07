A hollandok csoportharmadikként jutottak a nyolcaddöntőbe, ahol azonban Románia nem jelentett akadályt; míg a csoportmásodik törökök Ausztria legyőzésével kerültek a legjobb 8 közé németországi Európa-bajnokságon. A 2024-es foci-Eb utolsó negyeddöntőjére a holland válogatott Vertbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Simons, Reijnders – Bergwijn, Depay, Gakpo; míg Vincenzo Montella együttese az osztrákok elleni Eb-hős nélkül, Günok – Müldür, Ayhan, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yilmaz, Özcan, Calhanoglu, Yildiz - Güler felállásban lépett pályára. A találkozót egy botrány is megelőzte, ugyanis a német rendőrség félbeszakította a török szurkolók menetét a szürke farkasok jele miatt.

Memphis Depay több gólt is szerezhetett volna a holland-török Eb-negyeddöntő elején

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

Eseménydúsan indult a török-holland Eb-negyeddöntő

A mérkőzés holland mezőnyfölénnyel indult, Memphis Depay előtt több helyzet is adódott az első percekben. A törökök Salih Özcan révén tíz perc után veszélyeztettek először, majd Baris Alper Yilmaz is próbálkozott. Ugyan a folytatásban is nagy volt az iram, elsősorban a török válogatott részéről, de mindkét csapat kaput eltaláló lövés nélkül zárta az első harmincöt percet. A 36. percben azonban rögtön gól született:

Arda Güler jobb oldali beadásánál zavartalanul ugrott fel Samet Akaydin, és közelről a hálóba fejelt.

A szünetig nem is volt több helyzet, így 1-0-ra vezetett Törökország a félidőben.

Samet Akaydin fejesével vezettek a törökök

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Fejesgólra fejesgól volt a válasz, majd Gakpo fordított

A fordulás után Wout Weghorst lépett pályára csereként, és ő alakította ki a hollandok első lehetőségét, de a középre fejelt labdájáról Depay centikkel lemaradt. A túloldalon Arda Güler próbálkozott szabadrúgásból, de a tekerése után a labda Bart Verbruggen kezéről és a jobb oldali kapufáról kifelé pattant. A 65. percben ismét egy pontrúgás után volt veszélyben a holland kapu, egy rossz tisztázás után Kenan Yildiz lövését kellett védenie a kapusnak. Ezt követően viszont a hollandok fokozatot kapcsoltak, és a következő percekben nagy nyomás alatt tartották a törököket, ennek pedig

a 70. percben meg is lett az eredménye: Depay jobb oldali beívelését Stefan de Vrij fejelte a kapuba.

Az egyenlítés után folytatódott a holland fölény, és a 76. percben már vezetett is az Oranje: ezúttal Denzel Dumfries passzolt középre jobbról, a hosszú oldalon pedig a góllövőlistát vezető