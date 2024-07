Cristiano Ronaldo több nagy lehetőséget is elszalasztott a meccsen, a legnagyobb lehetősége a gólszerzésre talán a rendes játékidő hajrában volt, amikor Diogo Jota kiharcolt egy tizenegyest, ám a 39 éves klasszis lövését a szlovén kapus, Jan Oblak kivédte a 103. percben – így a portugálok hosszabbításra kényszerültek. A kihagyott büntető után az ötszörös aranylabdás keservesen zokogott, a csapattársainak kellett vigasztalni és lelket önteni belé. A meccs végül tizenegyespárbajban dőlt el, Ronaldo is vállalt egy lövést és ezúttal már nem hibázott, Diogo Costa bravúrjainak is köszönhetően pedig Portugália 3-0-s összesítéssel bejutott a negyeddöntőbe.

A kihagyott tizenegyes után elsőként állt oda büntetőt rúgni Ronaldo

Fotó: NurPhoto via AFP

A portugál csapat középpályása, Joao Palhinha volt az egyik játékos, aki a kétszer 15 perces hosszabbítás előtt Ronaldót pátyolgatta, majd a meccs után elárulta, mit mondott neki, miután észre vette, hogy sírva fakadt a csapatkapitány.

Megmondtuk Cristianónak, hogy fog még egy tizenegyest rúgni, amit már be fog lőni, és végül meg is tette. Elvette a labdát, és elsőként állt oda büntetőt rúgni, amivel megmutatta, milyen erős személyisége van. Csak azok tudnak elbukni, akik a csúcson vannak.

Mindenki tudja, hány gólt szerzett már, őt nem kell bemutatni senkinek, különösen ha büntetőkről van szó. Nem Ronaldo a hibás azért, mert nem tudtunk nyerni a rendes játékidőben. A csapatnak megvoltak a lehetőségei, hogy eldöntse és lezárja a meccset. Bár végig szenvedtünk, megmutattuk milyen egységesek vagyunk, különösen abban a pillanatban, amikor Cristiano hibázott. Most ő rontott, de ennyi erővel más is kihagyhatta volna, viszont a csapat reakciója akkor is ugyanaz lett volna" – nyilatkozta a meccs után a Fulham középpályása a Stadium Astronak.

A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez is Ronaldót és a csapategységet méltatta a meccs után.

"Ez a győzelem a csapat érdeme volt. Ronaldo a kapitányunk, és ismét megmutatta nekünk a pályán és azon kívül is, hogy még a legnehezebb pillanatokban sem szabad feladnunk" - mondta Martínez.

A 39 éves csatárnak még nincs gólja az idei kontinenstornán, pedig ha betalálna, ő lenne az Európa-bajnokságok történetének legidősebb gólszerzője.

A portugálok pénteken Hamburgban a 2018-ban világbajnok, 2022-ben vb-ezüstérmes franciákkal játszanak a negyeddöntőben.