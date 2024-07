A német Bild beszámolója szerint az albán válogatott meg nem nevezett, 26 éves alkalmazottja június 23-án – egy nappal a spanyolok elleni csoportmeccs előtt – megerőszakolta a kameni szálloda egyik női alkalmazottját. A 18 éves nő a rendőrségnek elmondta, hogy a támadója a szálloda konyhájában először megcsókolta, majd szexuálisan bántalmazta.

Az albán fociválogatott egyik tagja szexuálisan bántalmazott egy nőt az Eb alatt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német lap információi szerint a nő az eset után azonnal hívta a rendőrséget, a dortmundi ügyészség pedig vizsgálatot indított az ügyben. A német törvények szerint két év börtönbüntetést is járhat a szexuális erőszaktevőknek. Az ügyészség szóvivője ugyanakkor elmondta, gyanúsított hiányában nem nyújtottak be elfogatóparancsot, viszont az biztosra vehető, hogy a feltételezett elkövető nem futballista és nem is edző.

A történtek ellenére a stábtag hazautazhatott az albán válogatottal, de felfüggesztették, amíg tart a nyomozás.

Az albán válogatott a csoportmérkőzések első körében az Eb-k történetének leggyorsabb góljával sokkolták Olaszországot, de végül 2-1-re kikaptak, majd bravúros döntetlent ért el a vb-bronzérmes Horvátországgal szemben, de a továbbjutáshoz nem volt elegendő, mivel az utolsó fordulóban 1-0-s vereséget szenvedett a spanyol válogatott B csapatától, így kiesett.