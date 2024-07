A találkozó előtt kérdéses volt a combsérüléssel bajlódó Lionel Messi játéka, de végül a nyolcszoros aranylabdás támadó vállalni tudta a játékot és be is került az argentin csapat kezdőjébe. A veterán támadó főszerepet játszott az argentin válogatott vezetőgóljában, ugyanis a 35. percben az ő szögletét csúsztatta meg Alexis Mac Allister, amit aztán a hosszún érkező Lisandro Martínez fejelt közelről a kapuba. A folytatásban az ecuadoriak sokkal veszélyesebben futballoztak, és a 62. percben ki is egyenlíthettek volna, de egy kezezés után megítélt büntetőt Enner Valencia a jobb kapufára lőtt a balra vetődő Emiliano Martínez mellett. A dráma aztán a 92. percben jött, amikor John Yeboah jobbról betekert labdáját Kevin Rodriguez csúsztatta 11 méterről a kapu jobb oldalába, így az utolsó pillanatban egyenlített az ecuadori válogatott.

Alexander Dominguez vigasztalta Messit a kihagyott 11-ese után

Fotó: AFP/Juan Mabromata

A Copa Amércián frissen bevezetett szabály miatt így azonnal jöhetett a tizenegyespárbaj. Az argentinek kezdtek, de a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi panenkázós 11-es a felső lécen csattant, azonban a sztárjátékosnak nem kellett megfizetnie a hibájáért, ugyanis Emiliano Martínez védeni tudta Angel Mena balra tartó lövését, majd a második körben a világbajnokságon hőssé váló kapus Alan Minda lövését is hárította, ezzel lépéselőnybe kerültek az argentinok, akik a folytatásban nem hibáztak és kiharcolták az elődöntőbe jutást.