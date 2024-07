Itt az Origón is próbáltuk megfejteni, mi lesz Cristiano Ronaldóval, illetve, hogy az elmúlt két évtized egyik legnagyobb sztárja hasznára van-e még a portugál válogatottnak, vagy inkább már csak kerékkötője az Eb egyik esélyesének.

Persze még mindig óriási klasszis, amit a Szlovénia elleni nyolcaddöntőben is bizonyított, amikor a hosszabbításban kihagyott büntetőjét követen negyedórával később elsőként állt oda és értékesítette a 11-est a büntetőpárbajban.

Ronaldo ünnepli a 2024 márciusában Liechtenstein ellen rúgott egyik gólját

Fotó: NurPhoto via AFP

Büntetőpárbajban szerzett gólok azonban nem számítanak bele a statisztikába,

így hivatalosan még nincs gólja a tornán, pedig eddig valamennyi nagy világversenyén a kapuba talált legalább egyszer

(5 Eb-n, 5 vb-n, valamint 1-1 Konföderációs Kupán és Nemzetek-ligája négyes döntőn). Most viszont nagyon úgy néz ki, hogy éppen ez az Európa-bajnokság lesz a szabályt erősítő kivétel.

Az ok pedig egészen prózai. Ronaldo bármilyen bomba formában is van fizikailag a 40-hez közeledve, a nagy csapatok ellen már nem tud eredményes lenni. A The Athletic statisztikái szerint legutóbbi 13 válogatottbeli góljából 10-et a világranglistán 60., vagy annál alacsonyabb helyen álló csapatok ellen szerzett. A két kivételt a szlovákok ellen megnyert Eb-selejtezőn rúgott duplája jelenti. Az 57. helyen álló Szlovénia lehetett volna a másik kivétel, de Ronaldo minden helyzetét kihagyta Jan Oblakkal szemben - még a 11-esét is kivédt a sztárkapus a hosszabbításban.

A legutóbbi komolyabb ellenfél, amelyik ellen eredményes tudott lenni a szintén Eb-nyolcaddöntőre készülő Svájc volt, a 4-0-ra megnyert meccsen Ronaldó két gólt lőtt 2022. június 5-én Lisszabonban.

Meglepő lenne, ha pont a világranglistán 2. franciák ellen szakadna meg a rossz sorozat. Ha portugália továbbjut, akkor a rangsorban 8. spanyolok vagy 16. németek várnának rájuk az elődöntőben, míg a másik ágon az 5. angolok, a 7. hollandok, a 19. svájciak és a 42. törökök vannak versenyben. Azaz sehol egy 60-on kívül együttes.

