A Real Madrid 32 éves klasszisa még decemberben szenvedett súlyos sérülést, az osztrák játékos bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag. Alabát ezt követően műteni kellett, és a szezon további részében már nem léphetett pályára, egyúttal az Európa-bajnokságot is ki kellett hagynia. A Bayern Münchennel és a Real Madriddal is Bajnokok Ligája-győztes védő a kontinenstornán ott volt az osztrák válogatott mellett, ám a hírek szerint jeleneg még a lépcsőzéssel is gondjai vannak, sérülése jóval súlyosabbnak tűnik a vártnál.

David Alaba ott volt az Eb-n nyolcaddöntőig jutó osztrák válogatott stábjában

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

David Alaba idén már nem focizhat

A legfrissebb hírek szerint a négyszeres BL-győztes hátvéd nagyon brutális sérülést szedett össze decemberben, mert a keresztszalag-szakadás mellett porckárosodást is szenvedett a bal térdében.

Alaba még nem kezdhette el a futóedzéseket, jelenleg az izomépítés fázisa zajlik nála, így minden bizonnyal csak 2025-ben térhet vissza a pályára.

"Bárki, aki figyelte Alabát, ahogy Berlinben lépcsőzött, minden bal lábbal tett lépésénél láthatta, mennyire bizonytalanul mozgott. Még nagyon messze van attól, hogy pályára léphessen a Real Madridban" - írta a 105-szörös válogatott játékossal kapcsolatban a vezető osztrák napilap, a Die Presse.

