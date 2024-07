A Real Madrid éveken át üldözte, bombázta ajánlataival Kylian Mbappét, az pedi hol elfogadta azokat, majd visszakozott, hol klubja, a Paris Saint-Germain lépett közbe, amikor már mindenki fehérben látta a világbajnok és vb-ezüstérmes sztárjátékost. Idén tavasszal azonban már biztossá vált, hogy elhagyja a párizsiakat, a németországi foci-Eb rajtja előtt pár nappal, június 3-án pedig hivatalosan is bejelentette a Real Madrid, hogy náluk folytatja, 2029-ig szóló szerződést kötöttek a támadóval.

🚨 Voici ce à quoi devrait ressembler le Santiago Bernabeú lors de la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. 🤯🤍



INCROYABLE. 🤩



(🎥 @jcairetaserra) pic.twitter.com/CAl9053d9V — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 5, 2024

Most pedig az is hivatalossá vált, hogy mikor mutatják be a spanyol fővárosban Mbappét. A nagy nap július 16-án, azaz Eb-döntő másnapján lesz, a helyszín pedig természetesen a felújított Santiago Bernabéu Stadion. A Real Madrid eddig soha nem látott show műsorra készül, olyannal, ami mellett minden korábbi játékosbemutató elbújhat majd.

Mbappé egy, az öltözőtől a játéktéri tartó kifutón közelíti meg a színpadot, útját lángcsóvák és tűzijáték kísérik, miközben a 360 fokos kivetítőn a játékos pályafutásának legnagyobb pillanatai elevenednek meg.

Zenészek és zenekarok produkciója emeli tovább a 19 órakor kezdődő gála ünnepi hangulatát.

Las Vegasban is megirigyelnék azt a műsort, amivel Mbappét köszönti új csapata

Fotó: Twitter

Az eseményre 80 ezer jegyet készülnek eladni, azaz gyakorlatilag telt ház lesz a Bernabéuban. És az is eldőlt, hogy a francia szupersztár a 9-es mezt viselheti új csapatában.