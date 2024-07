A portugál válogatott a 0-0-s döntetlen után tizenegyesekkel 5-3-ra kikapott a vb-ezüstérmes francia csapatottól, így búcsúzott a németországi Európa-bajnokság péntek esti negyeddöntőjében. A szlovénok elleni drámai meccsel ellentétben Ronaldo ezúttal kordában tartotta az érzelmeit, és a kamerák előtt igyekezett méltósággal tudomásul venni a fájó búcsút, sőt még ő vigasztalta csapattársát, az Eb-k történetének legidősebb játékosát, Pepét.

A hatodik, utolsó Eb-jén szerepelt Ronaldóval 2004 óta először fordult elő világversenyen, hogy nem talált a kapuba. A mindössze két szétlövéses góllal záró, 39 éves sztár végigjátszott minden mérkőzést, de csak egy gólpasszig jutott.

Egyelőre nem tudni, hogy a Szaúd-Arábiában légióskodó klasszis pályára lép-e még a válogatottban, melyben 212-szer szerepelt, és 130-szor volt eredményes.

A Bild beszámolója szerint Ronaldo családja is a helyszínen tekintette meg a negyeddöntős párharcot, a lefújás után pedig a 39 éves világsztár édesanyja, Dolores, valamint a nevelőapja és a nővérei is igyekeztek jobb kedvre deríteni a csalódott futballsztárt, így meglepték őt a csapat öltözőjében. Ronaldo testvére, Katia Aveiro az Instagram oldalán osztott meg néhány közös képet, amelyeken szemlátomást javult a portugál sztár kedve.

Közös fotó erejéig a 41 éves Pepe is összeállt a Ronaldo-családdal, a rutinos védő pedig később kijelentette, nem tudja még, hogy mit hoz a jövő, és majd később dönt a folytatásról. Érdekesség, hogy a megosztott képeken Ronaldo családtagjai a portugálokat kiejtő francia válogatott szupersztárjával, Kylian Mbappéval is készítettek közös fotót, aki most Ronaldóval ellentétben várhatja a spanyolok elleni elődöntőt.

