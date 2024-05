A 2-2-es döntetlennel végződő Bayern München-Real Madrid BL-elődöntő után a rajongók nem győzték dicsérni az ellenállhatatlanul szexi műsorvezetőnőt, akiről szuperlatívuszokban beszéltek a közösségi médiában. Íme néhány megjegyzés a nézők kommentjeiből:

"Európa királynője"

"Egyedülálló szépség, és ez az ő színpada"

"Te vagy a legfőbb oka annak, hogy a Bajnokok Ligája fantasztikus"

"Eva a valaha volt legcsodálatosabb nő"

"Csak nézd meg ezt a gyönyörűséget: a legszebb a világon"

Aranylabdás focilegendáért rajong Eva Murati

A 28 éves szépség természetesen hatalmas futballrajongó hírében áll, kedvenc csapata a Juventus. A torinói gigász sikereiért a Bajnokok Ligája idei szezonjában Eva Murati azonban nem szoríthatott, mert a klub nem indult a BL-ben, sőt, súlyos büntetése miatt egyetlen európai kupasorozatban sem vehetett részt a 2023/2024-es idényben. A BL csinos háziasszonyának a kedvenc labdarúgója szintén egy korábbi Juventus-focista, Fabio Cannavaro, aki pályafutása során a Real Madridban is megfordult, legnagyobb sikereként pedig világbajnokságot nyert az olasz válogatottal, amiért 2006-ban meg is kapta az Aranylabdát.

Eva Murati már találkozott a kedvenc focistájával, Fabio Cannavaróval

Fotó: instagram.com/evamurati/

Énekesnő szeretni lenni a sokoldalú és szuperszexi Eva Murati

A gyönyörű modell a közösségi médiában is meglehetősen aktív, az Instagramon közel 1 milliós rajongótáborral rendelkezik.

Követőit rendszeresen meglepi szexi fotóival, amelyeken nem csak a Bajnokok Ligája műsorvezetőjeként tűnik fel, ugyanis gyakran oszt meg magáról bikinis és fürdőruhás képeket a férfiak legnagyobb örömére.

Az angolul, olaszul és spanyolul is folyékonyan beszélő TV-sztár rendkívül sokoldalú személyiség, az utóbbi időben már az énekléssel is próbálkozik, mert a zeneiparban is szeretne befutni.

Eva Murati rendszeresen oszt meg magáról bikinis fotókat a közösségi médiában

Fotó: instagram.com/evamurati/

Nem lehetsz 100%-ban showgirl, ha nem énekelsz! Kétszer is énekeltem már a televízióban, kissé ijesztő volt.

Emlékszem, amikor gyerekkoromban énekeltem emberek előtt, az mennyire más érzés volt, mint amikor prezentáltam valamit. Azt sem tudtam, hogyan kell fogni a mikrofont. Alapvetően jó hangom van, de még képzetlen, így foglalkoznom kell vele. Talán egyszer készítek egy dalt, már van néhány dalszövegem is" - fejtegette énekesnői ambícióit Eva Murati.

A szerelmi életével kapcsolatban nem szeret megoszatni magáról túl sok információt a dögös műsorvezető, akiről egy időben az a hír járta, hogy a Lazio-legenda Igli Tare fiával, Etienne Taréval van párkapcsolatban, ám ezt egyikőjük sem erősítette meg. Később a népszerű török színésszel, Can Yamannal is hírbe hozták, de Murati azt nyilatkozta, csupán baráti viszonyt ápol a 34 éves sztárral.

Albánia legszexisebb nője mindennél fontosabbnak tartja az egészséges életmódot, rendszeresen sportol és meditációt végez,

szereti a minőségi fehérbort, továbbá kutyasétáltatással is igyekszik formában tartani magát.

Eva Murati mindent megtesz azért, hogy megőrizze tökéletes alakját

Fotó: instagram.com/evamurati/

Imádok sok időt tölteni a természetben. Amikor meditálok, megszabadulhatok a nap mint nap felgyülemlett információs túlterheltségtől, amely nagy mértékben növeli a stresszt.

Minden nap teszek valamit az egészségem megőrzéséért" - hangsúlyozta a meditáció fontosságát az életében a 28 éves bombázó.

A gyakran Európa királynőjeként emlegetett Eva Murati valószínűleg az egyik, ha nem a legnépszerűbb nő Albániában, hiszen a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája műsorvezetőjeként kápráztatja el a nézőket hétről hétre - a férfiak pedig kevés dolgot szeretnek jobban a focinál és a gyönyörű nőknél. A modellként és színésznőként is sikeres, több nyelven beszélő szépségre a külföldi média is felfigyelt, és ha így folytatja, akkor hamar világsztárrá válhat, de már lehet, hogy most is az. A Bajnokok Ligája-meccsek alatt ritkán unatkoznak a szurkolók, de az biztos, hogy a közvetítések Eva Murati jelenléte mellett mindig érdekesebbek.