Az Essexből származó dögös szurkolónő régóta szorít az angol válogtott sikereiért, és nagyon bízik abban, hogy Gareth Southgate csapata legyőzi Hollandiát a dortmundi elődöntőben. A hatalmas mellű drukkerlány elárulta, hogy a Chelsea játékosa, Ben Chilwell az abszolút kedvence, ám a 27 éves balhátvéd nem tudott bekerülni az Eb-keretbe, mert rengeteg sérüléssel bajlódott az utóbbi időben.

Az angol válogatott a negyeddöntőben kiejtette Svájcot, az elődöntőben pedig Hollandiával találkozik

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ben Chilwell az én abszolút ideálom. Szívesen elmennék vele randevúzni és feleségül is mennék hozzá!" -

mondta Sheldrake, aki azt is elárulta, hogy Bukayo Sakát tartja az angolok legjobbjának, de a tornáról lemaradó Jack Grealishért is rajong. A Manchester City sztárjával kapcsolatban viszont azt sajnálja leginkább, hogy már foglalt. A dögös szurkolónő a közösségi médiában Gareth Southgate szövetségi kapitánynak is üzent, a pólóján a következő felirat virított: "Southgate, te vagy a kiválasztott!"

Az angol válogatott szerdán 21 órától Dortmundban méri össze erejét a holland csapattal, a játékvezető a német Felix Zwayer lesz. Ha a szégyellősnek egyáltalán nem mondható drukkerlány álma valóra válik és Anglia bejut a döntőbe, akkor a vasárnapi berlini fináléban a spanyol válogatottal találkozik majd, amely 2-1-re legyőzte a franciákat a kedd esti elődöntőben.