Elképesztően szaftos étel a rakott káposzta, és ezt nemcsak a rengeteg tejfölnek, hanem a káposzta nedvességtartalmának is köszönheti! A székely, vagy kolozsvári rakott káposztaként is ismert fogásnak számtalan variációja létezik: van aki tesz bele kolbászt és szalonnát is, van aki jó pirosra, szaftosra csinálja a ragut, más viszont szinte fehéren hagyja a húsos réteget, míg az is előfordul, hogy a pirospaprikát nem a darált húshoz, hanem a fűszeres tejfölhöz keverik.

Sokan játszanak a rétegezéssel és úgy rakosgatják egymásra a húst, a tejfölt, a rizst és a káposztát, hogy a végeredmény a lasagnét idézi, míg mások összesen három rétegben letudják a rakosgatást.

Akinek van ideje, mindenképp játsszon a rétegezéssel, sőt akár meg is dinsztelheti a savanyú káposztát, mely úgy még finomabb lesz!

Bárhogy is készüljön, a rakott káposzta nagyon népszerű fogás. Ezzel a recepttel garantáltan szaftos lesz a végeredmény még másnap is:

Rakott káposzta

Hozzávalók:

0.5 ek zsír

1 fej vöröshagyma

só

3 gerezd fokhagyma

80 dkg darált sertéshús

bors

1 tk őrölt kömény

2 tk majoránna

1 tk pirospaprika

15 dkg főtt rizs

2 ek tejföl

1 db tojás

1 kg savanyú káposzta

1 szál füstölt kolbász

10 dkg füstölt szalonna

tejföl a rétegezéshez:

Elkészítés:

A vöröshagymát megpucoljuk, félbevágjuk, felkockázzuk, a fokhagymát szintén pucoljuk, majd apróra vágjuk. Egy serpenyőben kevés zsiradékot hevítünk közepes lángon, beletesszük a vöröshagymát, sózzuk, majd ha kicsit üveges, hozzáadjuk a fokhagymát. 1-2 percig kevergetve pirítjuk, majd hozzáadjuk a darált húst, sózzuk, borsozzuk, fehéredésig pirítjuk, ezután fűszerezzük őrölt köménnyel, majoránnával és pirospaprikával, és nagyjából 15-20 percig alacsonyabb fokozaton tovább pirítjuk. Ha elkészült, hagyjuk langyosra hűlni. Egy keverőtálba rakjuk a rizst, hozzáadjuk a darált húsos alapot, tejfölt kanalazunk rá, hozzáadunk egy egész tojást, és jó alaposan összekeverjük. Előkészítjük a káposztát. Kóstoljuk meg, ha nagyon savanyú, hideg vízzel öblítsük át 1-2 alkalommal, majd szűrjük le. A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Előveszünk egy magasabb falú tepsit, az aljára halmozzuk a káposzta felét, ezután egy keverőtálba tesszük a tejfölt, hozzányomunk 1 gerezd fokhagymát, sózzuk, alaposan összekeverjük, és az ízes tejföl egy részével lekenjük a káposztát. Ezután ráhalmozzuk a darált húsos alapot, majd ismét tejföllel kenjük meg. Erre tesszük a felkarikázott kolbászt, majd a káposzta másik felét, amit lekenünk az utolsó réteg tejföllel. Végül a tetejére vékonyan felszeletelt szalonnát rakunk, az egészet letakarjuk alufóliával, és az előmelegített sütőbe rakjuk 40 percre. Fólia nélkül pirosra sütjük 15-20 perc alatt.

Forrás: Mindmegette