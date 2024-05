Sokkoló gasztronómia: új hóbort a fiatalok körében

A brit fiatalok körében egyre népszerűbbé válnak az egyedi és különleges szendvicskészítési módszerek, melyekben gyakran ötvözik az eltérő ízeket és textúrákat. Ezek a szendvicsek nem csupán az étkezésről szólnak, hanem egyfajta kifejező eszközként is szolgálnak a fiatalok számára. Az ételről posztolás és a szokatlan összetevők kreatív kombinációja az online platformokon gyakran fellelhetőek, miközben a fiatalok megosztják legújabb szendvicskészítési kalandjaikat. A tradicionális szendvicsek, mint a szalámis vagy sonkás szendvicsek már régóta részei a brit étkezési kultúrának. Azonban a fiatalok egyre nyitottabbak az új ízek és az ételkészítés kreatívabb megközelítése felé. Ennek eredményeként kialakult egy új szendvicskultúra, amelyben a hagyományos összetevők mellett helyet kapnak az egzotikus és szokatlan ízek is.

Az ételről posztolás a brit fiatalok -főleg a 18-29 évesek között - életének fontos részévé vált. Az Instagram és más közösségi média platformokon gyakran láthatunk olyan posztokat, amelyek szendvicsek kreatív összeállításait mutatják be. Ezek a posztok nemcsak az ételről szólnak, hanem egyfajta önkifejezési formának is számítanak, amelyen keresztül a fiatalok megoszthatják kulináris kalandjaikat és ízlésüket. Ettől függetlenül léteznek bizarr gyorséttermi ételek is, mely egy új szintre emelik a szendvics készítést.

Egy kutatás rávilágított a britek -és a világ- étkezési szokásaira, illetve kreativitására. Adrian Mooney, a Hovis marketingigazgatója szerint:

A kutatás azt mutatja, hogy az emberek nem csak a gyors ebédszünetben akarják élvezni kedvenc szendvicsüket; mára a nap bármely szakára kiváló választás egy gyors, de különleges szendvics.

A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek kétharmada (66 százalék) szerint nincs jobb, mint két szelet kenyér közé tenni a tegnap esti maradékot, 63 százalékuk pedig úgy véli, hogy bármilyen ételt jobbá lehet tenni, ha szendvicsként fogyasztjuk.

Íme a top 10, Z generáció által kedvelt "szendvics töltelék":

Kolbász, szalonna és tojás Halrudacskák Húsgombócok Hal és sült krumpli Csirke és sült krumpli Sült csirke vacsora Kijevi csirke Marhasült vacsora Steak és sült krumpli Sajtos makaróni

