Aki már a háta közepére kívánja a hideg napokat, sőt egyenesen levertnek érzi magát egy ideje, annak jó hírünk van, ugyanis cikkünkben több olyan ételt is bemutatunk, amelynek puszta elfogyasztásával is boldogabbak leszünk. Számba vettük a legjobb hangulatfokozó fogásokat.

A The Happy Egg Company szakemberei szerint mivel a sárga színt a legtöbben a vidámsághoz és a boldogsághoz kötjük, ha sárga ételeket eszünk, vidámabbak leszünk. A feltevésüket egy kutatással is bizonyították, amiben ezer ember vett részt. Kiderült, hogy 30 százalékkal több ember társítja a sárga élelmiszereket a boldogsághoz, mint a többi ételt. Az eredmények szerint az omlett a legvidámabb étel, amit a sajtos makaróni, a banán, a palacsinta és a buggyantott tojás követ.

De miért is vidám a sárga? A pszichológusok azt állítják, hogy már egészen kicsi korban elkezd kialakulni a színekhez való kötődésünk. A sárga pedig az agy bal oldalát stimulálja, ami miatt melegnek és vidámnak könyveljük el.

Édes élvezetek

A csokoládé nemcsak, hogy nagyon finom, de körülbelül 300 ismert vegyületet tartalmaz, többek között serkentőszereket, például metil-xantinokat: koffeint és teobromint. A kakaó serkenti a szervezet endorfin nevű hormonjának termelődését is, mely csökkenti a depressziót, derűlátóvá tesz, és a boldogság érzésével ajándékoz meg bennünket. A csokoládéban, egy, az amfetaminokkal rokon vegyület, a fenil-etil-amin is megtalálható, ami növeli a vércukorszintet, emiatt élénkítő hatással van a szervezetünkre – tehát igazán jól jöhet levertség ellen! Persze azért nem kell túlzásba vinni, néhány falat is elég belőle. Ha pedig inkább valami folyékonyra és melegre vágynál ezeken a hideg téli napokon, egy pohár kakaóval is hasonló hatást érhetsz el.

Hatékony kombinációk

Táplálkozási szakemberek szerint a jó hangulat alapja, hogy szervezetünkbe olyan tápanyagokat jutassunk be, melyek szükségesek az ingerületátvivő anyagok előállításához. Ezért a magvak és az erjesztett vagy élőflórát tartalmazó ételek is fontos szerepet játszanak a hangulatunk javításában. Például a különböző sajtfélék, joghurtok, kefirek és tejfölök. Ha pedig ezeket gyümölcsökkel és magvakkal is kombináljuk, például a sajtot szőlővel és dióval, azzal tovább növelhetjük a hatást.

Intenzív ízek

Egy kutatás szerint a különböző érlelt vagy füstölt húsételek is jótékony hatást gyakorolnak endorfintermelésünkre, mivel az intenzív ízanyagok serkentik az agy endorfintermelő folyamatát. Azért ügyeljünk a mennyiségre, mert a túlzott teltségérzet könnyen újra elveheti a jókedvünket.

