Az USA közoktatási szektorán kívül erősen limitált a Google Chromebook laptopok népszerűsége, részben mert az otthoni célra olcsó laptopot vásárolni kívánók félnek attól, hogy a többnyire 200-300 dolláros gépek rossz sebességgel fognak működni. Ezt a problémát kívánja most megoldani a Google, a gyártópartnerekkel közösen leleplezte a Chromebook Plus jelzésű notebookok első hullámát.

A Chromebook Plus jelzést csak a Google által meghatározott hardveres követelményeknek megfelelő laptopok kaphatják meg, a tájékoztatás szerint ezek legalább kétszer erősebbek a tavalyi második félévben legnagyobb darabszámban értékesített Chromebookokhoz képest. A minősítéshez minimum tizenkettedik generációs Intel Core i3 vagy AMD Ryzen 3 7000 processzor, 8 GB memória, 128 GB háttértár, 1080p felbontású IPS kijelző, továbbá zajszűrős és Full HD webkamera kell.

A követelmények által garantált tisztességes működési sebesség és felhasználói élmény mellé szoftveres extrák is járnak, a vevők például képesek lesznek fejlettebb fotójavítási funkciókat és mesterséges intelligenciás eszközöket elérni rajtuk, plusz lementhetik offline elérésre a Drive tárhelyükön lévő fájlokat.

A komolyabb hardveres tartalom természetesen magasabb kezdőárral is jár, a Chromebook Plus laptopok 399 dolláros (nettó 147 ezer forintos) kezdőártól lesznek kaphatóak. Viszont jó hír, hogy a követelményeknek megfelelő, korábban forgalomba került noteszgépek a következő hetekben automatikusan megkapják majd a Chromebook Plus szoftveres extrákat.

