Komoly szigorítást jelentett be az HBO, ennek sokan nem fognak örülni

A szolgáltatók sokáig féltek fellépni a potyautasok ellen, a bevételnövelési ötlet visszafelé való elsülésétől tartottak, azonban a Netflix bebizonyította, hogy üzletileg biztonságos és kifizetődő a vegzálásuk. Ennek megfelelően nemrég a Disney+ és a Hulu is bejelentette a Netflixhez való csatlakozását, most pedig az HBO Max is hivatalossá tette a vonatra való felugrását.

A fejleményt JB Perrette, a Warner Bros. Discovery streamingért és játékokért felelős vezetője jelentette be a Morgan Stanley által szervezett Technology, Media, and Telecom 2024 eseményen. Elmondása szerint az év végétől kezdve és a jövő évbe nyúlva tervezik a jelszómegosztásra való lecsapás bevezetését, a vállalat növekedési lehetőséget lát a változtatásban.

