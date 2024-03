Több száz milliárd dollárért próbálják megvenni a TikTokot

Kotick még a ChatGPT chatbotot is fejlesztő OpenAI igazgatójával is szövetkezne a tőke felhalmozása érdekében, bár Sam Altman épp maga is emberileg felfoghatatlan mennyiségű pénzre áhítozik, mesterséges intelligenciás gyorsítóchipeket tervező és gyártó vállalkozást hozna létre.

