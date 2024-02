Már színek alapján is lehetővé teszi az ajánlott videók szűrését.

Évek óta lehetőség van a YouTube kezdőlapján tematikus címkék alapján szűrni az ajánlásokat, ezeket a megtekintett videók és a csatornafeliratkozások alapján generálja a szolgáltatás. A szűrési lehetőség papíron érdekes és célszerű, de nem világos, hogy ténylegesen mennyire népszerű a használata.

A YouTube most egészen bizarr kísérletbe fogott, a mobilappjának Kezdőlap fülén egyes felhasználók már színek alapján is képesek szűrni az ajánlott videókat, piros / kék / zöld opciók állnak rendelkezésre. Nagyon úgy tűnik, hogy a videókat pusztán a nyitóképük legjellemzőbb színe alapján sorolja be a három színkategória egyikébe a szolgáltatás.

A színszűrők használata elsőre érthetetlennek tűnik, de az Android Police spekulációja alapján arról lehet szó, hogy így próbálja kifürkészni a felhasználók kedvenc színeit a YouTube. Ez nem tűnik lehetetlennek, a színpreferenciáknak jelentős szerepük van a marketinges világban, a portékák csomagolásától a hirdetések képi világáig nagy különbséget tehetnek abban, hogy mennyire sikerül eladni a termékeket és a szolgáltatásokat.

Akár a youtubereknek is jól jöhetne a közönségük színpreferenciáinak az ismerete, segíthetne nekik a több új feliratkozót és nagyobb nézettséget hozó előnézeti képek gyártásában.

