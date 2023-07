Orosz Barbara itthon is hozzáment a férjéhez a márciusi párizsi esküvőjük után.

Orosz Barbara márciusban titokban ment férjhez francia párjához, a ceremóniára Párizsban került sor. Most másodjára is összeházasodtak, ezúttal a Festetics-kastély parkjában 55 vendég előtt – de elvileg lesz még egy harmadik esküvőjük is Franciaországban.

"Volt egy megállapodásunk, miszerint – a párizsi, hivatalos házasságkötésünket követően – ő szervez egy esküvőt Franciaországban, aztán én is szervezek egyet itthon. Ennek praktikus oka is volt, méghozzá, hogy a családjainknak és barátainknak ne kelljen ide-oda utazniuk. Illetve ezzel lehetőségünk nyílt arra is, hogy jobban megismerhessük egymás szeretteit, akikkel persze, a jövőben igyekszünk majd minél több időt együtt tölteni" – mondta erről Orosz Barbara, hozzátéve, hogy csak a helyszíneket választották ki közösen, más részletet nem nagyon osztottak meg a másikkal.