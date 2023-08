Újabb világsztár nézhet szembe a bíróságon olyan súlyos vádakkal, melyek akár derékba törhetik eddigi karrierjét. Egy ideje egyre több ismert ember ellen lépnek fel szexuális zakalatás vádjával, legutóbb Kevin Spacey ügye zárult le, számára szerencsés ítélettel. Most a hatalmas testsúlyáról ismert énekesnőt, Lizzót perelték be szexuális zaklatás vádjával, de egyéb súlyos vádakat is felhoztak ellene saját táncosai.