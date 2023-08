Tóth Gabi az új barátjával ment nyaralni, lesifotó is készült róluk Horvátországban.

Tóth Gabi nemrég új fotóval üzent a hivatalos Instagram-oldalán, miközben a Redditen megjelent róla egy lesifotó is, amely Horvátországban, Rovinjban készült:

A képen Tóth Gabi az új barátjával, a Fricska táncegyüttesből ismert Papp Máté Bencével látható, akivel szinte már össze is költöztek – most pedig együtt nyaralnak ezek szerint. A párról nem ez egyébként az első közös fotó, hivatalos Facebook-oldalon is láttuk már őket együtt.