Tóth Gabi és Krausz Gábor válásáról folyamatosan derülnek ki újabb részletek, most egy ismerősük nyilatkozott a szakításukról.

Bizonyos jelekből korábban is sejteni lehetett, hogy nincs minden rendben Tóth Gabi és Krausz Gábor házasságában, most pedig a pár egyik ismerőse is megerősítette, hogy a szakítás nem hirtelen döntés volt, már egy ideje érlelődött.