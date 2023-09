Hatalmas meglepetésekkel és rengeteg új műsorral indul az őszi szezon a TV2 csoportnál, mely nagy változásokat is jelent az eddigi évekhez képest. Most újabb nagy bejelentést tett a csatorna.

Ma délelőtt egy hangulatos sajtóreggeli keretein belül mutatták be a két legnézetebb show-műsor, a Dancing with the Stars és a Sztárban sztár leszek! idei online riportereit. A TV2 úgy döntött nem változtat az eddig jól bevált szokásain, így továbbra is Nagy Réka és Gelencsér Tímea szolgáltatja az extra tartalmakat.

Nagy Rékával a Sztárban Sztár leszek!-ben, Gelencsér Tímeával pedig a Dancing with the Starsban találkozhatnak a nézők, a TV2 online felületén, a TV2 Play-en, akik az eddig megszokott mélyinterjúkkal és kulisszatitkokkal várják az érdeklődőket.